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變木乃伊？彰化埔鹽「白鷺鷥」整修後民眾笑翻 鄉公所：是原設計

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉打廉村重新上漆後的白鷺鷥有明顯環紋，像纏繃帶。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉打廉村重新上漆後的白鷺鷥有明顯環紋，像纏繃帶。圖／埔鹽鄉公所提供

彰化縣埔鹽鄉打廉村白鷺鷥生態公園的入口意象「白鷺鷥」，塑造多年沒維護，翅膀「落漆」嚴重像受傷，鄉公所接獲民眾反映後雇工重新上漆，沒想到變成「木乃伊」，惹得民眾笑稱白鷺鷥纏繃帶等待急救。鄉公所今天表示，已完成整修，不會變更原設計。

埔鹽鄉打廉村有一處雜木林，旁邊有魚池，早年吸引上千隻小白鷺棲息，鄉公所和打廉村辦公室成立白鷺鷥生態公園，並設置高約3公尺的水泥白鷺鷥作為入口裝置藝術。經過近20年風吹雨淋日曬，白鷺鷥油漆斑駁，渾身像長皮膚病，對照公園景致，入口意象給民眾觀感不佳。

鄉公所人員說，今年元月間接到鄉民反映白鷺鷥掉漆很不好看，鄉長許文萍勘察和拍照，交代鄉公所雇工為白鷺鷥換新裝，順著裝置藝術品的表面上漆和重寫字體，全部工程本月中旬完成，雖有民眾又反映白鷺鷥怎麼看起來像纏繃帶，但那是原設計，鄉公所暫無磨平等變更設計的計畫。

打廉村長陳育勝表示，白鷺鷥生態公園有雜木林、魚塭，以前較少人前往活動，白鷺鷥大量棲息時數量可能接近一萬隻，近年魚塭開放垂釣，人類活動頻繁影響野鳥棲息，現在數量大減。

彰化縣埔鹽鄉打廉村白鷺鷥裝置藝術整修前掉漆。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉打廉村白鷺鷥裝置藝術整修前掉漆。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉打廉村白鷺鷥生態公園風景怡人。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉打廉村白鷺鷥生態公園風景怡人。圖／埔鹽鄉公所提供

生態公園 裝置藝術

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