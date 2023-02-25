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4月1日起 彰化和美鎮3處地點增設54個路邊收費停車位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟和美道東書院周邊道路停車困難，和美鎮公所從4月1日起，在道東書院旁（和光路側）設置12格收費停車位。圖／本報資料照片
國定古蹟和美道東書院周邊道路停車困難，和美鎮公所從4月1日起，在道東書院旁（和光路側）設置12格收費停車位。圖／本報資料照片

彰化縣和美鎮為因應停車需求，實施路邊停車收費已經兩年，初期只有88停車格，4月1日起，將再針對德美公園、道東書院及和仁廣場周邊，再增設54個收費停車格，希望避免既有停車格遭占用，提高轉換率，期能改善停車問題。

彰化縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮及和美鎮實施路邊停車收費，由於很多商家及住家對於被劃設收費停車格，感到不便，在規劃時，往往受到反對，因此實施不是那麼容易，和美鎮在2021年4月實施路邊停車收費，初期仍只劃設88格，經過近兩年才逐漸突破，今年4月1日再增加停車格。

和美鎮公所近日公告，從4月1日起，在3處地點周邊增設路邊收費停車格，分別是仁和廣場（公園）周邊28格、德美公園入口（德園街）旁計14格、道東書院旁（和光路側）計12格停車位，合計54格，累計全鎮收費停車格達142格。

鎮公所建設課長劉信呈說，這3處地點周邊都停車困難，雖然長期以來即設有停車格，由於未收費管理，因此常被占用，在鎮公所納入收車收費後，可提供停車轉換率，便利更多人停車。

鎮公所指出，這新設54格路邊收費停車位，比照既有收費停車位，每小時收費20元，每天上午8時起至下午8時實施收費。

議員賴清美說，和美鎮是彰化縣僅次於彰化市及員林市的都會區，長期以來停車位難求，對於鎮公所增設路邊收費停車格，基於使用者付費原則，是有必要的，也希望鎮公所能再盤點和美鎮一些路段，評估再擴大實施路邊停車收費範圍，同時，也請縣府及鎮公所也再增設路外停車場，以因應和美鎮未來的都市發展與停車需求。

國定古蹟和美道東書院周邊道路停車困難，和美鎮公所從4月1日起，在道東書院旁（和光路側）設置12格收費停車位。圖／本報資料照片
國定古蹟和美道東書院周邊道路停車困難，和美鎮公所從4月1日起，在道東書院旁（和光路側）設置12格收費停車位。圖／本報資料照片

員林 議員

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