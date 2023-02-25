4月1日起 彰化和美鎮3處地點增設54個路邊收費停車位

彰化縣和美鎮為因應停車需求，實施路邊停車收費已經兩年，初期只有88停車格，4月1日起，將再針對德美公園、道東書院及和仁廣場周邊，再增設54個收費停車格，希望避免既有停車格遭占用，提高轉換率，期能改善停車問題。

彰化縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮及和美鎮實施路邊停車收費，由於很多商家及住家對於被劃設收費停車格，感到不便，在規劃時，往往受到反對，因此實施不是那麼容易，和美鎮在2021年4月實施路邊停車收費，初期仍只劃設88格，經過近兩年才逐漸突破，今年4月1日再增加停車格。

和美鎮公所近日公告，從4月1日起，在3處地點周邊增設路邊收費停車格，分別是仁和廣場（公園）周邊28格、德美公園入口（德園街）旁計14格、道東書院旁（和光路側）計12格停車位，合計54格，累計全鎮收費停車格達142格。

鎮公所建設課長劉信呈說，這3處地點周邊都停車困難，雖然長期以來即設有停車格，由於未收費管理，因此常被占用，在鎮公所納入收車收費後，可提供停車轉換率，便利更多人停車。

鎮公所指出，這新設54格路邊收費停車位，比照既有收費停車位，每小時收費20元，每天上午8時起至下午8時實施收費。