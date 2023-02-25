媽媽騎機車載孩子繞回來捐款 慈濟志工謝她示範身教

土耳其禍不單行，今年2月6日、20日在與敘利亞接壤地區接連發生芮氏6.4到7.8強震，災民人數破5萬，慈濟基金會志工今、明兩天到田尾怡心園及攤販集中市場勸募，「一人一善！發揮愛心」很多民眾主動捐款，希望早日送愛到土耳其。

70多名慈濟志工分頭到火車站、溪州公園、田尾怡心園和鄉鎮攤販集中市場，定點向往來行人、遊客、攤商「募心募愛」，有一名婦人騎機車路過看到為土耳其震災募款，刻意繞回來投下紙鈔，慈濟志工感謝她為機車後座的孩子做出最好身教，另有一名商店老闆娘騎腳踏車趕到市場捐款。

慈濟基金會表示，基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴立即啟動國際人道援助，同時在台勸募物資幫助土耳其震災，今天多名菜販捐款時說「看到土耳其地震災難，覺得自己在台灣平安生活很有福報，所以投下小小愛心，很多愛心就是大大力量。」

慈濟基金會又表示，這次活動街頭募款義賣所得金額全數捐注「大愛共善、救拔苦難-馳援土耳其」專案（衛部救字1111364558號），將祝福的力量送到土耳其幫助災民盡快度過難關。