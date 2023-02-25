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商場開幕 樂業國小車流增 建設局闢新路疏流年底完工
台中東區樂業國小鄰近三井LALAPORT，地方車流、人流量大增，學生上下學通行安全需求，市府建設局於校園西側，新設10米寬道路、整建4米寬人行道，斥資1300萬元，目前已開工，預計今年12月底前完工。
台中東區三井LALAPORT春節前開幕，吸引大量民眾湧入，更有建國市場、帝國糖廠緊鄰，地方交通需求增加，也讓附近的樂業國小師生，上下課時段交通繁忙，用路安全需求也大增。
考量鄰近的樂業國小，學生上下學通行安全需求，市府建設局編列1300萬元，於校園西側，樂業路、樂業一路間，新設約200米長、10米寬道路，並整建4米寬人行道，目前已動工，預計今年12月底前完工。
建設局長陳大田指出，該路完工後，用路人可減少350公尺繞行距離，縮短5分鐘路程到校，提供地方民眾、學童，一條安心回家的道路。
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