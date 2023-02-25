中市演藝團隊躍上國際舞台 展現疫情後藝文量能

走過疫情，台中演藝團隊躍上國際舞台，今年開春，包括極至體能舞蹈團、妙璇舞蹈團、台灣揚琴樂團、九天民俗技藝團、創造焦點等台中市傑出演藝團隊，均陸續代表台灣參與各項國際藝術文化節慶；此外，葫蘆墩Smile太鼓團也將參加第25回全日本太鼓青少年競賽，展現台中優質演藝團隊在疫情期間累積的豐沛藝文能量。

台中市文化局表示，疫情趨緩，今年初許多在地演藝團隊申請出國演出及交流補助，其中，極至體能舞團為首批獲得出國補助的團隊，獲世界舞蹈聯盟WDA邀請，2月底前往印度參與歷史悠久的「克久拉霍國際舞蹈節Khajuraho Dance Festival」，與來自韓國、馬來西亞、印度、新加坡、加拿大等團隊，在世界文化遺產克久拉霍神廟區進行駐地創作及大師班授課。

極至體能舞蹈團藝術總監石吉智說，「疫情後出國演出，感到格外珍貴。」這是第二次赴印度參與藝術節演出，此行也受大會邀請前往Bharat Bhavan precincts藝術中心，發表全新作品「Spacious Collage(空間拼貼)」國際首演，感謝文化局支持，讓舞團在國際舞台展現台灣的跨界創意與文化活力。

文化局提到，3月至7月九天民俗技藝團也受邀參加韓國首爾國際鼓藝節SEOUL DRUM FESTIVAL、妙璇舞蹈團赴澳洲參加「台灣日暨澳洲多元文化和諧日嘉年華」演出、台灣揚琴樂團赴加拿大參加「台灣加拿大藝術文化節」演出，葫蘆墩Smile太鼓團也參加第25回全日本太鼓青少年競賽。