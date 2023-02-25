石岡百年電火圳步道啟用 3/26健行開放報名
台中市石岡區電火圳生態步道已有百年歷史，閒置20多年，經石岡區公所修繕落成，全程長度2.5公里、屬平面路段，適合親子、銀髮族散步好去處。石岡區公所將於3月26日舉辦電火圳生態步道啟用健行活動，即日起開放報名。
石岡區長劉素幸表示，電火圳生態步道已有20多年未整修，部分設施老舊破損，公所向交通部觀光局爭取1500萬元修繕，打造木造貓頭鷹、熱氣球等裝置藝術，讓民眾走在步道上眼睛一亮，設施將於3月完工。
位於石岡區社寮角的社寮發電廠，為川流式電廠，1921年開始運轉，也是電火圳步道由來，步道全程2.5公里，步行來回約需70分鐘，屬平面路段，相當適合親子、銀髮族慢行的優閒步道。
石岡區公所將於3月26日上午8點，在電火圳生態步道起點(台中市石岡區和盛街13巷)舉行啟用健行活動，豐富的生態步道體驗石岡森呼吸，還有地社區表演、摸彩抽大獎、贈送櫻花樹苗等活動，歡迎市民及親子家庭踴躍報名參加。
電火圳生態步道啟用健行活動報名，即日起至3月20日止，可至線上表單(https://forms.gle/f8WduoypHPxZUNnC9)報名，也可電洽活動服務專線，電話：04-25722511#293陳小姐，名額有限，額滿為止。
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