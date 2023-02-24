杉林溪高海拔櫻花全綻放 營造獨家櫻花河岸倒影

杉林溪森林遊樂區海拔1600至1800公尺，被譽為台灣高山夢幻仙境，228連假來此休閒度假，正是數千株櫻花盛開的景象。

杉林溪園區指出，園內目前種植培育各式櫻花計有粉紅椿寒櫻1000株、霧社櫻500株、緋寒櫻300株、及特殊種的普賢象櫻、大島櫻等；今年逢228連假盛開的杉林溪櫻花，目前已經進入最大盛開期。

杉林溪櫻花除了原生種緋寒櫻外，栽種最多的是粉紅椿寒櫻及白色霧社櫻共約1500株，杉林溪為了營造更豐富的優美景觀，數年前開始推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿了粉紅色的椿寒櫻。

杉林溪園區表示，今年溪流兩岸爆開的櫻花，倒影在平靜的溪流水面，遊客來觀賞滿山滿谷櫻花的同時，還可欣賞到全台灣獨一無二的「櫻花河岸」仙氣十足的倒影美景，估計持續盛開至3月上旬，加上園區還有數萬株鬱金香，園區處處奼紫嫣紅、美不勝收，令人目不暇給！

3月10日前是觀賞櫻花的最佳的時間，也可體驗杉林溪百花齊放的盛宴；國人可在清新潔淨的空氣裡，結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，感受清幽、靜謐、涼爽的氛圍。