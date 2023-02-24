議員批盧秀燕提中部8縣市生活月票 中市府：民眾有需求

台中市長盧秀燕出席行政院會，提出中部8縣市共同生活月票，市議員林祈烽批評，「盧市長完全搞錯重點」，應先把公車營運、交通安全整頓好，在沒有提出任何腹案下，就提出中部生活月票，是在為她總統大選之路放話鋪路嗎？

中市交通局表示，隨疫情趨緩，民眾使用公共運輸通勤、通學與觀光的需求也日益增加；中央正推動公共運輸使用方案政策，中部地區實有必要配合中央政策，推出交通定期票，滿足民眾區域內、跨城際的乘車需求。

林祈烽說，北台灣生活圈通勤月票會成為話題，是因北北桃有捷運路網，每天有數百萬人次的捷運通勤族，學生上學、民眾上班或外出都會搭乘捷運，生活通勤月票才成大家關心的話題。

林祈烽表示，台中市僅有一條捷運路線，市民搭公車有雙十優惠，其他縣市則沒有，生活月票要如何計價？盧市長應先把台中市公車營運、交通安全整頓好，若最基本公車安全問題都做不好，還想推什麼生活圈月票？

但中台灣完全沒有這個條件，市長盧秀燕參加行政院會時，不知怎麼會提到中台灣生活月票的事？

交通局表示，台中已兩度邀集彰化、南投、苗栗開會討論，推相關細節及合作方向，已凝聚推動共識；交通局近期也會再邀集平台各縣市，若有意願擴大服務範圍，中市會積極協助，讓中部生活圈更便利，盼中央能納入、擴大補助。

交通局補充，去年除推出班次密集的6大幹線公車路線，串連捷運、台高鐵，完善公共運輸路網外，也持續實施公車班次自動稽核，要求業者精準發車，擴大、加強路口稽查，確認公車司機落實「停看行」等行車安全機制。