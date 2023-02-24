彰化要翻轉行人地獄 全面檢視改善人行空間

台灣的交通亂象被外國媒體冠上｢行人地獄｣的汙名，常因行人空間不足，造成人車爭道，彰化縣長王惠美要求各局處通盤檢視縣內行人空間，透過法規或獎勵等方式，提出改善方案，希望對行人更友善，也可以全面提升市容、有利觀光。

王惠美在縣府主管周報表示，走路最節能減碳，但行人交通意外事故頻傳，台灣的交通亂象也被外國媒體冠上｢行人地獄｣之汙名，因此特別要求縣府交通處、工務處、建設處、教育處等相關局處，一起通盤檢視縣內行人空間，且提出改善方案，提供行人最安全的空間。

王惠美說，以建設處來說，針對都市計畫區域內，新建案建築線退縮的部分，透過法規或獎勵等手段，建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，只要有退縮建築，未來行人空間就會更大，且未來面臨道路拓寬用地徵收時，也可以減少道路徵收之紛爭。

現今市區內的道路與人行道交疊，常常人車爭道，也升高的事故的發生率，王惠美說，可透過行政手段、地方自治修法，都市更新無法一步登天短時間內可看到成果，但是經過4年、8年、12年未來絕對會很有感，整體都市的空間感會不一樣，雖然市容都更的政策推行未必能立即見效，但為了給後代子孫更好的環境，已要求相關業管局處即刻規劃辦理，才能讓這個城市更美好。