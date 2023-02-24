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大雪山櫻花粉嫩綻放 冠羽畫眉可愛穿梭花叢間
228連假不妨上山賞花聽鳥鳴聲！大雪山國家森林遊樂區收費站的梅花、櫻花盛放，粉嫩的紅白色彩讓大雪山充滿春天氣息，仔細一瞧還有鳥類冠羽畫眉、白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。
林務局東勢林管處指出，嫣紅的山櫻花在大雪山35公里收費站、43公里遊客服務中心周邊皆可觀賞，受到櫻花吸引，有標誌性羽冠的冠羽畫眉及在臉部兩側各有一條白色眼帶的白耳畫眉，這兩種台灣特有種鳥類，為了吸食櫻花蜜，在花叢中跳躍飛舞、熱鬧鳴叫聲讓人感受到春天的活力與生機。
在台灣共有32種「台灣特有種」鳥類，以密度分布來看號稱亞洲第一，又以大雪山密度最為集中，可觀賞到31種鳥類蹤跡，幸運的鳥友在大雪山停留幾天便可蒐集到這些難得一見的鳥類，是名聞國際的賞鳥勝地。
大雪山除可觀察到野生動物外，在43公里大雪山遊客服務中心3樓觀景台，可以欣賞到千變萬化的雲海景觀，美麗的浪漫景色就在眼前，228連假不妨到大雪山春遊，賞花、賞鳥、賞雲海一次滿足。
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