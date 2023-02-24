快訊

生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雪山櫻花粉嫩綻放 冠羽畫眉可愛穿梭花叢間

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大雪山可見冠羽畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見冠羽畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供

228連假不妨上山賞花聽鳥鳴聲！大雪山國家森林遊樂區收費站的梅花、櫻花盛放，粉嫩的紅白色彩讓大雪山充滿春天氣息，仔細一瞧還有鳥類冠羽畫眉、白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。

林務局東勢林管處指出，嫣紅的山櫻花在大雪山35公里收費站、43公里遊客服務中心周邊皆可觀賞，受到櫻花吸引，有標誌性羽冠的冠羽畫眉及在臉部兩側各有一條白色眼帶的白耳畫眉，這兩種台灣特有種鳥類，為了吸食櫻花蜜，在花叢中跳躍飛舞、熱鬧鳴叫聲讓人感受到春天的活力與生機。

在台灣共有32種「台灣特有種」鳥類，以密度分布來看號稱亞洲第一，又以大雪山密度最為集中，可觀賞到31種鳥類蹤跡，幸運的鳥友在大雪山停留幾天便可蒐集到這些難得一見的鳥類，是名聞國際的賞鳥勝地。

大雪山除可觀察到野生動物外，在43公里大雪山遊客服務中心3樓觀景台，可以欣賞到千變萬化的雲海景觀，美麗的浪漫景色就在眼前，228連假不妨到大雪山春遊，賞花、賞鳥、賞雲海一次滿足。

大雪山可見白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見白耳畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見冠羽畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山可見冠羽畫眉在花叢中穿梭，不時傳來悅耳鳴叫聲，讓靜默綻放的花況增加許多靈動性。圖／林務局東勢林區管理處提供

大雪 雪山 櫻花

延伸閱讀

淡水楓樹湖木蘭花盛開 228連假賞花好去處

新北13處熱門賞櫻勝地推薦！花種、花期、賞花地點、交通資訊一次看

伊莎貝爾烘焙觀光工廠 櫻花季系列活動粉嫩嫩登場

兩種櫻花顏色炸美！ 台中隱藏版櫻花秘境「北天直轄院」免費參觀，人煙稀少超好拍

相關新聞

浪漫金黃麥浪！ 台中大雅小麥文化節3月4日登場

一年一度的大雅小麥文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐·卯起來玩」為主題，裝置藝術熱氣球、兔子群穿梭麥田，綠色麥稈將...

大雪山櫻花粉嫩綻放 冠羽畫眉可愛穿梭花叢間

228連假不妨上山賞花聽鳥鳴聲！大雪山國家森林遊樂區收費站的梅花、櫻花盛放，粉嫩的紅白色彩讓大雪山充滿春天氣息，仔細一瞧...

台中「百年茶花雙園展」今登場 體驗林懋陽家族的日常

台中市歷史建築一德洋樓（林懋陽故居）與市定古蹟摘星山莊今起至4月6日連袂舉辦「百年茶花雙園展」，展出國寶級金茶花樹、樹齡...

趙天麟率議員當啦啦隊 要蔡培慧「為南投爭一口氣」

南投縣第二選區3月4日進行立委補選，民進黨立委趙天麟今天率領多位高雄市議員前往南投助選，眾人陪同黨籍候選人蔡培慧掃街拜票...

台中大坑人潮多公廁不夠千人連署 市府：將錄案評估

台中大坑風景區吸引民眾爬山，觀光人潮多，遊客抱怨，公廁不夠，既有的公廁環境不佳。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹，與大...

蕭如松巡迴展台中登場 盧秀燕：中台灣8縣市平台第一炮

台中市長盧秀燕今天陪同新竹縣長楊文科，參訪在亞洲大學附屬現代美術館展出的「台灣水彩畫的非具象派」蕭如松百年冥誕亞大紀念巡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦