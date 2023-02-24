大雅第6公墓明年完成遷葬 變身休閒新綠地
台中市大雅區第6公墓位於昌平路三段與民族路一段路口，占地1.6公頃，墳墓近2000座雜草叢生，地方希望遷墓綠化；立委楊瓊瓔與相關單位今早會勘，拍板市府將啟動公墓查估，明年進行墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計明年7月進行廢墓並點交建設局，接續辦理簡易綠美化，讓避鄰地變成民眾運動休閒綠地。
市議員吳呈賢表示，大雅第6公墓當地環境髒亂，周遭隨著工廠及住家林立，交通要道旁墳墓佇立，難免令人心生畏懼，惶恐不安。
西寶里里長劉孝民說，2014年2月1日已公告禁葬，依一般風俗民情，禁葬滿7至10年即可遷葬，該處影響環境衛生與市容景觀，更阻礙都市整體發展。
生管處將規劃全面遷葬並辦理公墓查估作業，生管處處長劉振村指出，明年度編列經費1.1億餘元辦理遷葬相關事宜，預計遷葬公告期間為2023年3月15日至11月15日共計8個月。
2024年1至6月辦理無主墳遷葬、整地及環境整理工程，2024年7月完成土地點交，預計將騰出約1.6公頃的土地面積，供建設局進行簡易綠美化。
楊瓊瓔表示，預計2年後將大雅第6公墓土地再利用，讓墓地搖身變為色彩鮮艷的花海，或將各區塊定位進行不同型式的綠美化，並搭配體健設施、親子步道等，打造綠意盎然的全新休憩場域。
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