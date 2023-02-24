快訊

生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

大雅第6公墓明年完成遷葬 變身休閒新綠地

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢等相關單位今早會勘，明年大雅區第6公墓將進行墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計明年7月進行廢墓並點交建設局，接續辦理簡易綠美化。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢等相關單位今早會勘，明年大雅區第6公墓將進行墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計明年7月進行廢墓並點交建設局，接續辦理簡易綠美化。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大雅區第6公墓位於昌平路三段與民族路一段路口，占地1.6公頃，墳墓近2000座雜草叢生，地方希望遷墓綠化；立委楊瓊瓔與相關單位今早會勘，拍板市府將啟動公墓查估，明年進行墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計明年7月進行廢墓並點交建設局，接續辦理簡易綠美化，讓避鄰地變成民眾運動休閒綠地。

市議員吳呈賢表示，大雅第6公墓當地環境髒亂，周遭隨著工廠及住家林立，交通要道旁墳墓佇立，難免令人心生畏懼，惶恐不安。

西寶里里長劉孝民說，2014年2月1日已公告禁葬，依一般風俗民情，禁葬滿7至10年即可遷葬，該處影響環境衛生與市容景觀，更阻礙都市整體發展。

生管處將規劃全面遷葬並辦理公墓查估作業，生管處處長劉振村指出，明年度編列經費1.1億餘元辦理遷葬相關事宜，預計遷葬公告期間為2023年3月15日至11月15日共計8個月。

2024年1至6月辦理無主墳遷葬、整地及環境整理工程，2024年7月完成土地點交，預計將騰出約1.6公頃的土地面積，供建設局進行簡易綠美化。

楊瓊瓔表示，預計2年後將大雅第6公墓土地再利用，讓墓地搖身變為色彩鮮艷的花海，或將各區塊定位進行不同型式的綠美化，並搭配體健設施、親子步道等，打造綠意盎然的全新休憩場域。

台中市大雅區第6公墓位於昌平路三段與民族路一段路口，占地1.6公頃，墳墓近2000座雜草叢生，地方希望遷墓綠化。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區第6公墓位於昌平路三段與民族路一段路口，占地1.6公頃，墳墓近2000座雜草叢生，地方希望遷墓綠化。圖／立法委員楊瓊瓔提供

綠美化 楊瓊瓔 親子

延伸閱讀

台中大雅第6公墓113年遷葬 將變身公園

批農委會蛋荒無解 藍委：控制價格沒配套只是飲鴆止渴

潭子區2要道打通接北屯區 力拚明年8月完工

台中綠園道縫合9年有譜！ 楊瓊瓔爭取軍方撥用9月完工

相關新聞

浪漫金黃麥浪！ 台中大雅小麥文化節3月4日登場

一年一度的大雅小麥文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐·卯起來玩」為主題，裝置藝術熱氣球、兔子群穿梭麥田，綠色麥稈將...

大雪山櫻花粉嫩綻放 冠羽畫眉可愛穿梭花叢間

228連假不妨上山賞花聽鳥鳴聲！大雪山國家森林遊樂區收費站的梅花、櫻花盛放，粉嫩的紅白色彩讓大雪山充滿春天氣息，仔細一瞧...

台中「百年茶花雙園展」今登場 體驗林懋陽家族的日常

台中市歷史建築一德洋樓（林懋陽故居）與市定古蹟摘星山莊今起至4月6日連袂舉辦「百年茶花雙園展」，展出國寶級金茶花樹、樹齡...

趙天麟率議員當啦啦隊 要蔡培慧「為南投爭一口氣」

南投縣第二選區3月4日進行立委補選，民進黨立委趙天麟今天率領多位高雄市議員前往南投助選，眾人陪同黨籍候選人蔡培慧掃街拜票...

台中大坑人潮多公廁不夠千人連署 市府：將錄案評估

台中大坑風景區吸引民眾爬山，觀光人潮多，遊客抱怨，公廁不夠，既有的公廁環境不佳。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹，與大...

蕭如松巡迴展台中登場 盧秀燕：中台灣8縣市平台第一炮

台中市長盧秀燕今天陪同新竹縣長楊文科，參訪在亞洲大學附屬現代美術館展出的「台灣水彩畫的非具象派」蕭如松百年冥誕亞大紀念巡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦