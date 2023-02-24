南投立委補選／蔡培慧造勢邀請紙風車演出武松打虎

228連假開始前，南投立委補選候選人蔡培慧今晚邀請紙風車劇團來到南投中興會堂前演出「武松打虎」，約3000人湧進中興新村一起愛老虎。

南投第二選區立法委員補選正激烈，為讓南投的大小朋友都能就近欣賞藝術演出，228連假前夕，蔡培慧今晚邀請兒童歌舞劇「武松打虎」到中興會堂前演出，晚上雖然氣溫驟降，仍不減大家的熱情，擠進3000多名觀眾，連中興會堂廣場兩側都擠滿人潮。

蔡培慧回憶指出，自己童年並沒有欣賞藝術表演的機會，很羨慕現在的孩子，但仍然有許多偏鄉的孩子無法就近欣賞，在她擔任立委以來，每年都會邀請紙風車到南投演出，不論是火舞、特技還是兒童歌舞劇，多元化的表演形式為南投孩子的童年留下美好回憶。

改編自《水滸傳》的「武松打虎」劇目，紙風車劇團最受歡迎的經典親子劇，劇情描述打虎英雄武氏三兄弟，陰錯陽差下，代表景陽崗村民上山打老虎，三人和小老虎都因害怕對方，展開了一場緊張但趣味橫生的追逐大戰。