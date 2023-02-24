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浪漫金黃麥浪！ 台中大雅小麥文化節3月4日登場
一年一度的大雅小麥文化節將於3月4日登場，今年以「兔躍麥豐·卯起來玩」為主題，裝置藝術熱氣球、兔子群穿梭麥田，綠色麥稈將轉為金黃麥浪，隨風搖曳搭配陣陣麥香，浪漫指數破表。
大雅區農會總幹事林國永表示，預估3月上旬，大雅區小麥逐漸成熟，將轉為金黃麥浪，整個大雅區呈現一片金色麥田的景象，令人彷彿有種置身歐洲麥田的情境，怎麼取景拍照都好看。
3月4日上午9點，大雅小麥文化節將在大雅區寶興宮登場，主裝置藝術為熱氣球與生肖兔子熱鬧呈現，如同一場麥香的豐收嘉年華。
大雅區農會介紹，活動當天將以小麥兔熱氣球為主體，可愛造型飄在空中和大家打招呼，副景裝置藝術有麥田地景迷宮及地景裝置藝術布置，當天還有小麥知識大會考、各種小麥文創手作、古童玩巡禮及小麥文創童玩教學製作等。
當天活動主題有：台中市各區農會農特產品展售、麥鄉在地特色展售、兔躍麥豐節目表演、小麥一生生長史、麥田裝置藝術、幸福兔U親子手作、小麥知識大會考、麥田地景迷宮、趣味童玩闖關等活動。
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