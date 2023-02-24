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彰明電子匯聚愛心 雙冬國小學生遠征9公里逛書店

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
雙冬國小學生到草屯市區逛書店，開心和縣長許淑華一起買書、選購文具用品。圖／南投縣政府提供
雙冬國小學生到草屯市區逛書店，開心和縣長許淑華一起買書、選購文具用品。圖／南投縣政府提供

南投縣彰明電子號召19家友好企業，提供土城、坪頂、平林、雙冬四所國小133名學生，每人800元額度捐款額度，今天安排遊覽車載雙冬國小50名學生到市區買書、文具。學生說，學校較偏遠，採買文具不便，難得有機會到大型書店，回程還可吃麥當勞，一舉兩得。

雙冬國小位在草屯鎮和國姓鄉交界，50名學生今天搭乘遊覽車，到9公里外的草屯鎮墊腳石書局，南投縣長許淑華、縣議員林儒暘也陪著學生一起採購，大人、小孩都享受逛書店的樂趣。

許淑華說，彰明電子長期關心在地學生，號召企業揪團做公益。她看到很多小朋友事先做功課，買了世界名著、童書或繪本，還不忘和同學分享自己的好書，以閱讀拓展視野。

彰明電員工也採取二對一陪買模式，讓從小一到小六學生，善用800元額度，買到自己最需要的好書和文具。

雙冬國小校長蘇裕祿說，新課綱強調核心素養教育，學校也把這次活動融入課程，老師製作「學習單」，教導學生規畫「採購清單」，運用數學計算教導理財觀念。

彰明電子經理邊慶周說，公司舉辦餐會、尾牙，鼓勵員工把獎金轉為小額捐款，公司也提撥相對金額，再由大家發想各種公益活動。這次活動預算13萬元，其他企業熱心支持，在很短的時間內達標，金額雖然不多，重要的是傳達一份善心，將公益理念傳播出去。

墊腳石書局老闆孫茂勝送給每名學生1個撲滿，鼓勵學生累積小錢，完成自己目標，學習收穫滿滿。

南投縣長許淑華陪著雙冬國小學生在墊腳石書店買書。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華陪著雙冬國小學生在墊腳石書店買書。圖／南投縣政府提供

許淑華 捐款

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