趙天麟率議員當啦啦隊 要蔡培慧「為南投爭一口氣」
南投縣第二選區3月4日進行立委補選，民進黨立委趙天麟今天率領多位高雄市議員前往南投助選，眾人陪同黨籍候選人蔡培慧掃街拜票。趙表示，希望長期在地耕耘的民進黨候選人蔡培慧順利當選，為南投爭一口氣。
民進黨提名蔡培慧對決國民黨林明溱，立委補選接近倒數時刻，蔡、林勢均力敵。立委趙天麟率湧言會高市議員江瑞鴻、林智鴻、黃文益、李雅慧、黃秋媖及黃飛鳳等人前進南投助選。
身兼高市議會民進黨團總召的江瑞鴻表示，高雄市長陳其邁上任後不分地域、族群、藍綠、世代，施政成果受肯定，「好市長會帶動城市進步」，相信蔡培慧同樣可以帶動南投發展。李雅慧說，蔡培慧對鄉土充滿熱情，而且從未離開，3月4日懇請民眾支持熱愛南投、正派問政的人。
面對同黨同志熱情助選，蔡培慧感動說，趙天麟是馬拉松（42公里）好手，雖然她目前只能跑12.5公里，但未來若體力能跑完日月潭馬拉松，一定會邀請趙天麟來參賽，這次選舉絕對會拚到底，一定要贏。
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