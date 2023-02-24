台中大坑人潮多公廁不夠千人連署 市府：將錄案評估

台中大坑風景區吸引民眾爬山，觀光人潮多，遊客抱怨，公廁不夠，既有的公廁環境不佳。民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹，與大坑風景區觀光協會理事長邱于珊等人今邀集市府等相關單位會勘，爭取大坑九號步道增加公廁等。建設局說明，將錄案評估，後續再會勘說明。

邱于珊說，大坑風景區有十條登山步道，吸引遊客前來，其中又以九號步道最廣為人知，但擁有這麼多觀光人潮的大坑風景區卻沒有遊客服務中心，因此由江和樹、她和台灣區觀光協會聯合會輔導總會長余紫菱發起連署，爭取在大坑九號步道興建大坑遊客中心、借問站，及增加、改善公廁等，已有逾千人連署。

邱于珊指出，其中9號步道周遭公廁數量不足，希望能增設公廁；既有公廁建築簡陋且衛生清潔欠佳，需要改善，外觀可融入當地特色元素做創意設計變成觀光的一環，如南投竹山紫南宮的竹筍廁所就頗富盛名，期盼中市府全面檢查並改善。

中市觀光旅遊局說明，原計畫在經補庫停車場設置大坑旅客服務中心，後因捷運綠線延伸可行性研究規劃在經補庫停車場旁設置捷運G1站，考量G1站開發與大坑旅客服務中心重疊，經跨局處協調，決議經補庫停車場以捷運綠線延伸線場站開發為主，並在站內保留旅服中心空間；借問站將協助有意願的商家申請。

江和樹說，他會持續督促、追蹤市政府此案進度，雖然他是大里霧峰區的市議員，但服務市民不分選區，只要是台中市民的事，他一定會全力服務所有民眾。