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台中大雅第6公墓113年遷葬 將變身公園

中央社／ 台中24日電

台中市大雅區第6公墓約有近2000座墳墓，但附近車輛往來頻繁，民眾路過都覺得毛毛的，台中市政府113年1月將啟動遷葬、整地，後續進行綠美化，讓墓園變公園。

大雅區第6公墓位於昌平路三段與民族路一段路口，有近2000座墳墓，車輛行人往來頻繁，但附近墳墓雜草叢生，影響環境衛生與市容景觀，也阻礙都市整體發展，居民希望第6公墓能盡速遷葬並綠美化。

立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢今天邀請相關單位前往會勘，市府允諾113年1月啟動墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計7月份完工進行廢墓後，接續辦理簡易綠美化，配合地方需求讓土地活化，提供市民更優質居住環境。

西寶里長劉孝民指出，公墓地處大雅、潭子與北屯主要連接道路昌平路兩側，鄰近環中路74線，車輛行人往來頻繁。居民行經墓地時，感到「毛毛的」，尤其農曆7月及清明節，人車行經此處更不舒服。

吳呈賢表示，交通要道旁墳墓佇立，車來人往行進之間，每每看見路旁墳墓，難免令人心生畏懼。加上掃墓民眾焚燒紙錢，影響空氣品質，應盡速完成遷葬及綠美化。

楊瓊瓔指出，墓地遷葬可美化城市景觀，增加土地價值，大雅第6公墓土地再利用，讓墓地搖身變為色彩鮮豔的花海，或將各區塊定位進行不同型式的綠美化，同時搭配體健設施、親子步道等，打造綠意盎然的全新休憩場域。

綠美化 台中市 楊瓊瓔

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