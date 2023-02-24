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不出國也能感受氛圍 台中中央公園遊客中心「特色飛航館」開幕

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
中央公園遊客中心「特色飛航館」，歷經1年籌備及施工，今日開幕啟用。圖／台中市建設局提供
中央公園遊客中心「特色飛航館」，歷經1年籌備及施工，今日開幕啟用。圖／台中市建設局提供

台中中央公園佔地達67公頃，原為水湳機場舊址，轉型為公園後，成為民眾散步、野餐及運動的好去處。其中，中央公園遊客中心「特色飛航館」，歷經1年籌備及施工，今日開幕啟用，館內不僅設置航廈大廳、出境報到櫃台等出國打卡景點，也常設模型飛機展覽，可感受出國氛圍，也是親子的玩樂天堂。

中央公園遊客中心「特色飛航館」今天開幕，建設局長陳大田穿著機長服飾，並率市府團隊化身機組人員迎接嶄新的遊客中心；陳大田向民眾展示館內各種新穎設備及特色展覽，也親自體驗戰鬥機模擬飛行。

陳大田表示，民眾一進入中央公園遊客中心，不只有導覽諮詢服務功能，還可感受到滿滿的出國氛圍，像是航廈大廳、播音情境、出境報到櫃台等，處處都是打卡景點，更是舒適的休憩空間。館內也應用各種新穎智慧科技，例如電子互動面板，民眾可體驗E化變裝；沉浸式影音技術，帶領民眾航向世界知名景點；高科技智能玻璃螢幕，播放大台中地區各種美麗風光。

陳大田說，館內還有與彩虹師模型協會合作的典藏模型飛機展覽、中華科技大學的戰鬥機飛行模擬體驗特展、僑光科技大學合作的實體737機艙沉浸式服務體驗，以及空軍史專家李適彰提供珍貴的水湳機場文史資料等，民眾可體驗玩樂。

陳大田說，中央公園遊客中心優化工程總經費6135萬元，去年6月動工，因工程進度超前，去年11月率先開放服務大廳，讓民眾體驗。去年底完工後，市府團隊立即投入試營運等準備工作，今日開幕後，未來也會陸續規劃一系列特色展覽及各種活動，期望未來中央公園遊客中心成為行銷大台中的重要媒介，且成為國際級重要旅遊服務中心，帶領民眾航向水湳的過去及台中的未來。

中央公園遊客中心「特色飛航館」今日開幕啟用，館內不僅設置航廈大廳、出境報到櫃台等出國打卡景點，也常設模型飛機展覽，可感受滿滿出國氛圍。圖／台中市建設局提供
中央公園遊客中心「特色飛航館」今日開幕啟用，館內不僅設置航廈大廳、出境報到櫃台等出國打卡景點，也常設模型飛機展覽，可感受滿滿出國氛圍。圖／台中市建設局提供
中央公園遊客中心「特色飛航館」今日開幕啟用，建設局長陳大田穿著機長服飾，並率市府團隊化身機組人員迎接嶄新的遊客中心。圖／台中市建設局提供
中央公園遊客中心「特色飛航館」今日開幕啟用，建設局長陳大田穿著機長服飾，並率市府團隊化身機組人員迎接嶄新的遊客中心。圖／台中市建設局提供

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