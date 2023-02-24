不出國也能感受氛圍 台中中央公園遊客中心「特色飛航館」開幕

台中中央公園佔地達67公頃，原為水湳機場舊址，轉型為公園後，成為民眾散步、野餐及運動的好去處。其中，中央公園遊客中心「特色飛航館」，歷經1年籌備及施工，今日開幕啟用，館內不僅設置航廈大廳、出境報到櫃台等出國打卡景點，也常設模型飛機展覽，可感受出國氛圍，也是親子的玩樂天堂。

中央公園遊客中心「特色飛航館」今天開幕，建設局長陳大田穿著機長服飾，並率市府團隊化身機組人員迎接嶄新的遊客中心；陳大田向民眾展示館內各種新穎設備及特色展覽，也親自體驗戰鬥機模擬飛行。

陳大田表示，民眾一進入中央公園遊客中心，不只有導覽諮詢服務功能，還可感受到滿滿的出國氛圍，像是航廈大廳、播音情境、出境報到櫃台等，處處都是打卡景點，更是舒適的休憩空間。館內也應用各種新穎智慧科技，例如電子互動面板，民眾可體驗E化變裝；沉浸式影音技術，帶領民眾航向世界知名景點；高科技智能玻璃螢幕，播放大台中地區各種美麗風光。

陳大田說，館內還有與彩虹師模型協會合作的典藏模型飛機展覽、中華科技大學的戰鬥機飛行模擬體驗特展、僑光科技大學合作的實體737機艙沉浸式服務體驗，以及空軍史專家李適彰提供珍貴的水湳機場文史資料等，民眾可體驗玩樂。