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影／豐原首座公立網球場年底啟用 打造網球國手搖籃
台中市山城運動風氣興盛，獨缺豐原區無公立網球場使用。立法委員江啟臣與台中市議員陳本添爭取2000萬元經費，位於三豐路旁的公有地「文高一」，將興建4面標準網球場，今舉行動土典禮，預計今年底完工；場域採用壓克力網球場，適合幼童擊球，打造網球國手搖籃。
今天上午，由市議員陳本添、運動局副局長游志祥、立法委員江啟臣服務處主任江紅等人主持網球場興建工程動工儀式，將興建4面符合體育署設置標準的網球場，預計今年底完工啟用。
陳本添指出，「文高一」用地禁葬多年，前台中市長林佳龍任內他爭取1200萬元整地，卻發生得標廠商盜挖石頭情形，該處留下4樓深、寬10餘公尺的大洞，以致「文高一」用地瀕臨荒廢。
台中市長盧秀燕上任後，陳本添與立委江啟臣爭取，建設局在二處工地找到土方，由932輛次卡車協助載運土方，耗費1萬3000立方米土方，填補大洞。他再爭取2000萬元，興建四面網球場，今舉行動土典禮，希望造福所有的網球愛好者。
豐原區體育會網球委員會、豐原區體育會迷你網球委員會多人到場關心，迷你網球委員會理事長張喜銘建議，球場應建置洗手台、廁所、更衣空間與觀球座區，讓打球與觀球民眾更加舒適。
運動局表示，已設計洗手台與廁所空間，將先建置貨櫃屋作為更衣與置物區，陸續到位。
陳本添認同，未來4面標準網球場採用壓克力網球場，適合幼童練習擊球，是培養網球國手的搖籃；張喜銘說，委員會每年訓練約3、4000位兒童，良好訓練場域相當重要。
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