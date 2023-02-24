彰化國際海牛節 媽祖連允六聖筊敲定5月28日舉辦

COVID-19疫情期間，彰化縣國際海牛文化節擲筊請媽祖聖示舉辦日期經常「擲嘸筊」，今天縣長王惠美到芳苑鄉普天宮擲筊請示，第一輪的第三個日期一連六個允筊，媽祖爽快答應5月28日（農曆四月初十，星期日）舉辦彰化縣2023國際海牛文化節，似乎預告疫情逐漸消退。

今天的擲筊祈福儀式，普天宮擊鼓鳴鐘，王惠美帶領芳苑鄉長林保玲、鄉民代表會主席陳禮模和副主席林清在、彰化區漁會總幹事陳諸讚、芳苑鄉農會總幹事謝介民、普天宮管理委員會多名幹部祈求媽祖庇佑彰化縣、芳苑鄉安和樂利，國際海牛節順利圓滿。

縣政府農業處選定五個吉日，分別是5月13日、5月27月、5月28日、6月10日、6月11日，普天宮管委會總幹事鄭建上依序請縣長擲筊向媽祖請示最佳舉辦日期，5月13日擲嘸筊，5月27日一個允筊，5月28日六個允筊，6月10日笑筊，6月11日一個允筊，鄭建上宣布5月28日的允筊數最多。

林保玲感謝縣政府連年在芳苑鄉舉辦國際海牛節及系列活動，帶動芳苑鄉繁榮。「俗諺云：一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」王惠美說，清代五個繁榮城鎮，彰化縣鹿港、北斗（寶斗）、番挖（芳苑）名列其中，縣政府把彰化海牛節定位為國際海牛節，經過連年提倡海牛文化，芳苑鄉海牛從8隻增至12隻，

今年訂定外國遊客倍增的目標，希望發揚登錄為彰化縣無形文化資產的海牛文化。