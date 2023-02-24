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大雅小麥產業文化節3月4日登場 熱氣球兔群地景吸睛

中央社／ 台中24日電

3月是小麥成熟的季節，台中市大雅區農會今天宣布，今年度小麥產業文化節在3月4日登場，麥田中熱氣球、兔子群的裝置藝術吸睛，另安排麥田迷宮、農特產品展售。

台中市大雅區是國內小麥大宗產地，3月正值小麥成熟時節，微風吹撫麥浪，陽光下，黃金麥浪十分浪漫。大雅區農會今天舉辦112年度大雅區小麥產業文化節記者會。

大雅區農會總幹事林國永受訪表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動停辦2年，去年活動縮小舉辦規模，今年疫情穩定，活動擴大辦理。今年主題「兔躍麥豐．卯起來玩」，在麥田中設置大型裝置藝術，熱氣球、兔子群相當吸睛。

今年小麥產業文化節3月4日在寶興宮前麥田登場，主辦單位設置麥田迷宮及地景裝置藝術，還有小麥大會考、小麥文創手做等。

林國永強調，今年小麥產業文化節活動僅3月4日1天，日前宣傳海報日期遭有心人士竄改為3月5日，特別聲明、澄清，另外農會設置有專屬麥田區，呼籲民眾不要誤闖其他麥田，造成麥農損失以及危及自身安全。

小麥 農會 裝置藝術

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