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南投國土被畫為保育區第一類 茶農憂心生計受影響
內政部國土計畫法重新畫分全國土地，南投縣大部分土地更被列入保育地區第一類，讓不少農民憂心忡忡，擔憂日後不得再耕種，直接影響生計，南投立委補選候選人林明溱批評內政部強硬鴨霸，將到立法院為農民出一口氣，確保縣民權益。
林明溱說，南投全縣幾乎全為山地地形，依照國土計畫法，有7成的土地被列為保育地區，近5成被設為嚴格的國土保育第1類，一但畫設確定，2年後將無法耕作，農民一生努力心血，可能化作烏有。
林明溱接獲不少農民陳情，種植茶葉為山坡地、台地，主要被畫為森林區農牧用地，農民種植茶葉等高經濟作物，長期賴以為生。但未來國土計畫被劃為國土保育區第1類，維自然環境狀態，並禁止或限制其他使用。
如依政府公告計畫，未來不能種植茶樹做茶葉生產使用，也無法取得政府推廣之茶葉生產溯源証明及生產履歷，將嚴重影響農民權益及生計。
農民擔心以後茶園會無法耕作，忙著陳情希望解套。林明溱說，當初內政部將資料送給縣政府時，已經以強硬方式畫分，當時地方有需求，縣府馬上反映民意，請中央配合變更。但中央並未聽入民眾心聲，造成鹿谷鄉民、茶農非常反對。
林明溱說，當選立委後，絕對會替農民發聲，長期種植茶葉的區域，而且是森林區的農牧用地，要求國土計畫法的畫設分區要重新評估、改為農業發展區，讓農民維持生計。
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