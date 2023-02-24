耗時3個月用0.1公分細竹片編織 邱錦緞代表作「連菱」中央書局展出

台中中央書局睽別22年於2020年原址重返後，依舊是中部人文薈萃聚集的藝文平台。今年開春舉行「回歸本質‧編織初心」竹藝生活展，邀請竹編工藝家邱錦緞及其學生舉辦聯展，展出48件竹藝作品，其中，邱錦緞代表作之一「連菱」，以0.1公分的細竹片編織，細竹片中途斷裂無法修補，每一次都要再重頭開始，前後花了3個多月。

出生於竹子故鄉南投溪頭的邱錦緞，從小就特別喜歡竹子，並踏上竹藝之路，入行初始，不僅劈竹和修竹片經常受傷，有過敏體質的她，為讓作品更好，堅持用天然漆，卻因對生漆過敏，大冬天還要抱著冰枕止癢，歷經8年才讓身體適應，不再半夜痛癢難耐。

邱錦緞師承國寶級大師黃塗山，想把傳統工藝傳承發揚光大，用傳統藝術創作時尚精品。她20多年來手藝如其名，化桂竹如絲錦，片片編織成絢麗的錦緞，融合生活與傳統藝術，以細緻典雅的編織手法，詮釋竹材質地之美，更致力技藝薪火相傳與教學；多年來，不僅作品獲台灣各項工藝創作大獎，還常受邀到歐美舉行竹編巡迴展覽。

邱錦緞除了接受來自各地的訂單外，每年都會創作1、2件自己喜歡的作品。她說，「每一件作品就像是自己的女兒，賣出一件就像嫁一位女兒」。不過，嫁女兒還會回娘家，作品被收藏卻可能再也不相見，這樣的心情，讓她更是件件作品都求完美，希望每一件都是收藏者最寶貴的珍藏。

邱錦緞代表作之一「連菱」，這次也在展覽中展出，連菱指的是把菱形自下而上連貫上來，共運用了7種技法，寬窄竹片搭配編織的造型，以及由內到外的編法，都是她新的嘗試；表面圖案色澤則用研磨方式磨出來的，相當耗時，幾乎與編的時間差不多，共花了3個月完成。