中捷綠線延伸可行研究 交通局完成修正報告今再報中央

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，中市府依行政院國發會審查意見，完成報告書補充、修正，今再陳報中央審議。交通局表示，盼中央支持並加速審查作業，繼捷運藍線綜合規劃通過交通部審查後，讓綠線延伸案能再傳「捷」報。

捷運綠線延伸線，計畫延伸分為大坑、彰化兩部分，全長總計9.08公里，總經費約355.91億元，由中央編列預算、市府編列配合款，為前瞻軌道建設計劃之一，可行性研究核定後，即可啟動綜合規劃作業。

交通局長葉昭甫指出，行政院審查意見所提審查意見，包括請市府評估推動必要性、運量合理性、彰化段應待「擴大彰化市都市計畫」通過後再報，大坑段運量及發展受限等；市府依據各項意見充分補充相關數據與說明，盼行政院儘快安排審查會議，並加速核定。

葉昭甫說明，大坑地區周邊新建案及廍子里、水景里等居住人口眾多，人口穩定成長，且大坑登山步道年旅客數更突破330萬人次，潛在運量驚人，確實亟需導入大眾運輸服務，也可減輕塞車問題。

另外，延伸彰化段行經「擴大彰化市都市計畫」，將有效帶動地方發展，且終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，可充分發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來。

交通局補充，修正報告並無調整路線方案，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。