日本愛知縣踩線團參訪大佛 參山處長及彰化縣長親迎

日本愛知國際文化交流財團一行7人，今天專程到中台灣為海外修學旅行踩線，參訪彰化大佛風景區及扇形車庫等景點，交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷與彰化縣長王惠美都親自接待，期待更多日本團體前來見學及旅遊。

參山處長曹忠猷與愛知參訪團成員丸山太郎為多年好友，與愛知縣有長期交流經驗，為加強開拓中台灣入境觀光市場，積極爭取日本修學旅行市場，並結合轄區縣市政府一起推動修學旅遊。

曹忠猷說，台灣為日本海外教育旅行最大市場，2019年疫情發生前，日本來台旅客達到首破年度200萬人次，其中教育旅行學生破6萬人次。疫情逐漸解封後，觀光局積極進行國外觀光客引客計畫，中彰地區很多的觀光工廠、農業休閒旅遊及環境教育設施，正是提供外過學生到台灣修學旅行最好的體驗項目。

日本愛知縣文化交流踩線團由代表理事安藤正志率隊，曹忠猷今天與彰化縣長王惠美一起在大佛風景區歡迎參訪團，並由城觀處安排交流會，就如何推動日本中學生來彰化、台中修學旅行、日客來中部地區旅遊等意見交換。隨後也安排到1922年由日本人建造至今，具有百年歷史的扇形車庫參觀。

曹忠猷表示，彰化是農業大縣，也是傳統產業大縣，日本學生選擇到彰化交流，除了可相對應日本相關高中職的屬性外，更可提供學生參訪知名中小企業、觀光工廠，據了解，目前彰化縣已有12所高中職學校，性質分別有農業、養殖漁業、工業、相關應用語言科系等，希望共同參與日本修學旅行的交流，期望藉此提升中台灣學子的國際觀。