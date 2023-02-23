真恐怖！廢棄T霸看板搖搖欲墜 彰化縣府限3天內拆除

彰化縣連日東北季風強勁，彰化市中山路3段北上接近大度橋路旁一座廢棄T霸看板，上方結構搖搖欲墜，令人捏把冷汗，彰化縣前議員吳韋達接獲民眾反映，前往了解並轉知縣府後，建設處今天表示，已通知所有權人3日內自行拆除，否則將強制拆除。

吳韋達說，到現場查看時，發現T霸緊鄰車道，結構物已經有部分扭曲，還看到數根超長鐵條，已經有一端脫落並隨風搖擺，還可聽到金屬摩擦的尖銳聲響，若是因強風吹襲而掉落，是有可能順風掉落至車道砸到過往車輛，情況實屬危險。陳情人表示已向縣府申訴沒下文，因此他趕緊至現場勘驗並通報有關單位。

縣府建設處長劉玉平說，T霸設置要先申請雜項執照，建物結構及相關設計都要審查合格，T霸最常見的地點在高速公路兩側，除結構安全外，也不得影響行車視線，因此縣府及路權單位都會定期稽查，如果非法設置或者未依規定規置，均得依法拆除。

劉玉平說，彰化縣目前合法申請的T霸共有11座，多數位在主要道路，民眾陳情這座位在彰化市中山路的T霸是經合法申請，但已廢棄不用，且經吳韋達向縣府反映後，縣府勘查發現T霸上方結構，確有安全之虞，已通知所有權人，限三內日拆除，否則由縣府強制拆除。

劉玉平說，彰化縣內國道兩側幾乎都是劃定為交流道特定區的農業區，依規定不能設置T霸，每年高速公路局及縣府都會稽查，如發現未合法設置，經查報後，會強制拆除，彰化縣政府去年就拆除兩座，相對於其他縣市，彰化縣算是有在積極處理，今年仍持續清查中。