彰化第八間靜思閱讀書軒今啟用 全台還有70間排隊設置

「天上最美是星星，人間最美是溫情。」彰化縣永靖鄉福德國小獲頂新和德文教基金會協助，今天啟用靜思閱讀書軒，小朋友先聽故事後讀書；徐姓、盧姓學童都表示，跟學校圖書館相比，書軒設備都是全新，營造溫暖的讀書氛圍，以後他們會常來這裡看書。

福德國小是永靖鄉唯一獲得教育部閱讀磐石獎的推動閱讀績優國小，頂新和德文教基金會創辦人魏應充、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、彰化縣議員詹木根和劉惠娟、縣政府教育處督教黃俊錡等人今天出席書軒啟用典禮。

永靖鄉雖是全台最大苗木之鄉，卻被列為財政貧瘠鄉鎮，還被預測因員林市的磁吸效應，永靖十多年後會「消失」，魏應充今天強調，先前和縣議員詹木根合作成立永靖共好協會，朝向教育、產業、社福、環境四大目標共好，永靖不會消失，未來10年內要打造成為全台最宜居的鄉。

「基金會調查，全鄉村長和社區理事長都擔心品德教育。」魏應充說，「滑世代」無法靜心，基金會願當教育後盾，今天邀請鄉內國小校長參觀福德國小靜思閱讀書軒，希望每校都設置，學童透過閱讀擴充知識，端正品格，培養讀好書、喜歡閱讀的好習慣。

福德國小「靜思閱讀書軒」是全台第226間、彰化縣第8間，慈濟靜思書軒營運長蔡青兒說，後面還有70間排隊等待設置，每一間都是一個希望，彰化勵志中學有一名學生讀完靜思語「父母恩重」的文章，告訴師長「我要努力改過自新，將來不要再讓父母擔憂」，還有小朋友分享每當心情不好就到書軒讀書，「心情很平靜」。

福德國小位在永靖鄉東南方，附近沒書局、公共圖書館等設施，歷任校長和老師努力推動閱讀課程，獲得教育部和外界肯定；福德國小校長周憲徵說，改造閒置老舊教育而成的書軒，空間明亮整潔，書櫃放500本好書，小朋友坐在環保材質製成的福慧桌椅讀書，真的很幸福。徐姓、盧姓學童表示，書軒氣氛溫暖，有很多平時讀不到的品德教育書籍，他們讀了感覺很好。