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小學生在娃娃機店好奇戳戳樂 店老闆索賠1洞3千元引鄉民共憤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹為夾娃娃機店向小學生索賠氣憤不平。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹為夾娃娃機店向小學生索賠氣憤不平。圖／江和樹提供

台中市大里區一名國小三年級女學生，日前放學後走進學校附近的夾娃娃機店，因為一時好奇，戳了機台上的「戳戳樂」，有的戳戳樂原本就是空洞，有的是裡面有東西，但女學生未把東西帶走，只是看了看就放回洞裡。未料，娃娃機店的李姓老闆事後拿著監視錄影到學校找人，要求學生家長賠償，否則要提告，後來洪姓家長為此賠了3千元才了事。

市議員江和樹獲悉，今開直播探討此事，許多市民看到，都認為夾娃娃機店這樣的行為不當，還有人留言質疑「故意用這樣騙錢吧」，江和樹也認為這樣是否已涉及賭博？

洪姓家長說，女兒戳了8台夾娃娃機上的戳戳樂，李姓老闆以每個機台分屬1名所有人所有，以每台要賠3千，要求賠償2萬4千元，否則就要提告。後來經協調，洪說自己沒有那麼多錢，最後才以3千元和解。

李姓老闆看了直播，現身去找江和樹，表示索取3千元是因為女學生造成店裡損失，但也認為整件事有些不妥，同意返還3千元。因為李說身上恰好沒有帶錢，江於是先墊，把錢還給洪姓家長，要李有空再把錢還到服務處即可。

不過此事在地方引起討論，有人說「不要誘惑犯罪」，也有說「娃娃機玩成這樣！收起來啦！你家沒小孩嗎？」還有人質疑「故意用這樣騙錢吧」。

律師洪家駿說，從江和樹提供的錄影看來，現場並未標示戳戳樂戳1個洞要3千元，而且公開擺在那兒沒說戳要錢，即使戳了，應該也沒有索費的問題。加上女學生沒有帶走任何東西，也難說有侵占或竊盜的問題。即使老闆提告，因為女學生未成年，最多也就是在少年法庭讓法官指正一下，就交由家長帶回保護管束而已，不會有前科問題。

至於老闆說若不賠錢要提告，因為提告是合法管道，並不違法，也頂多只是民事糾紛。若老闆語出恐嚇，威脅若不還錢會對對方不利，則有觸犯恐嚇取財罪之嫌。不過，整件事看起來，店老闆索賠雖不違法，但令人感覺社會觀感不佳。

台中市一名小學生在夾娃娃機店隨手玩戳戳樂，被要求索賠1個洞3千元。圖／江和樹提供
台中市一名小學生在夾娃娃機店隨手玩戳戳樂，被要求索賠1個洞3千元。圖／江和樹提供

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