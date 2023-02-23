猴出沒注意！彰化花壇大嶺巷閃出台灣獼猴嚇壞登山客

彰化縣花壇鄉虎山巖風景區通往線道139線的大嶺巷，是相當熱門的登山路線，今天早上有民眾發現有一隻體型甚大的台灣獼猴，大剌剌地橫越道路，嚇了一大跳，驚呼「這裡怎麼會有猴子？」彰化縣政府農業處呼籲民眾，千萬不要餵食，以免呼朋引伴，集聚更多，影響農作及人身安全。

彰化市謝姓市民今天上午前往大嶺巷登山，約10時許，行經2400到2700公尺路段，突然發現一團灰色身影，從大斜坡走到過福德巷涼亭再往竹林進去，乍看以為是山豬，細看後才發現是一隻好大的猴子，當場嚇壞了。

她說，常來大嶺巷爬山，沿途會有浪犬及浪貓，但從來沒看過猴子，而且還是這麼大隻的猴子，當時還緊盯著她，隨時在警戒，不只是她，其他民眾也都嚇到了，他們在後方跟了約10分鐘，猴子走入竹林，才鬆了一口氣。

大嶺巷屬低海拔，沿樹種有酸楊桃、竹子、波蘿蜜等作物，很多遊客幾乎每天前往運動的民眾，都說以前從未在大嶺巷看過猴子。花壇鄉公所農業課表示，轄區內甚少傳說有獼猴出沒，過去曾有巡山員發現一次，此後再也沒有過。

全國麗園董事長李賢聰幾乎每天都會跟著朋友來大嶺巷登山，他說，兩年前，曾經看過一次猴子 ，研判當時是有人飼養逸籠而出，但迄今再也沒有聽說過。

虎山巖寺管理委員會主委黃慈啟說，頭一次聽說大嶺巷出現猴子，這值得憂心，如果再越聚越多，恐將發生類似其他地區獼猴騷擾遊客及採食農作事件，希望相關單位能預做因應。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科表示，頭一次聽說大嶺巷一帶出現獼猴，其實在八卦山地區原本就有獼猴族群，極可能從他處遷徙過來，建議民眾，如果遇見猴子，不要跟牠目光交接，以免讓牠被侵犯的感覺，進而攻擊人，而且千萬不要餵食，以免呼朋引伴，聚集更多前來，更難收拾。