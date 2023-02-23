好消息！台中秋紅谷母黑天鵝下蛋孵化成功 5隻小天鵝誕生

台中市秋紅谷景觀生態公園去年7月喜迎2對黑天鵝入住，今年1月傳出黑天鵝下蛋好消息，歷經1個多月，在黑天鵝爸媽輪流孵蛋努力下，昨晚至今日清晨，5隻黑天鵝寶寶陸續破殼而出，剛出生的小天鵝模樣軟萌可愛。台中市建設局長陳大田提醒民眾，小天鵝剛孵化，請勿靠近也勿餵食，一同愛護小天鵝。

陳大田表示，目前小天鵝剛孵化，羽毛尚屬濕潤，窩在鵝媽媽的胸口保暖模樣可愛極了。黑天鵝在市中心生活、野放受精及自然孵化成功實屬不易，也歸功於秋紅谷公園環境優美、生態景觀豐富及人員細心照顧，讓黑天鵝順利孵化新生命。

陳大田說，建設局以天然樹枝及茅草，為黑天鵝打造最舒適的場所，另為避免犬隻與人為侵擾，湖畔也種植野薑花、美人蕉等，作為天然綠籬屏障，孵化期間也細心調整飼料箱位置，增加即時監控設備，並由專人飼養照護，量身打造適合的棲地環境，讓天鵝蛋全數孵化成功。

陳大田提到，孵化期間的天鵝一般都不會離巢，通常是公天鵝守護，母天鵝孵化，牠們會在進食期間輪流蹲守，專人每天持續關心黑天鵝孵化狀況，如今傳來好消息，令人興奮不已，未來民眾可在秋紅谷公園看到黑天鵝爸媽帶領5隻可愛小天鵝一起悠遊湖中的溫馨美景。