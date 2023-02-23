北勢國中棒球小將打進全國賽　副議長顏莉敏到校加油

台中市沙鹿區北勢國中棒球隊，成功晉級111年學年度國中硬式棒球聯賽，將代表台中打進全國賽。今天上午，台中市議會副議長顏莉敏到校替選手們加油打氣，致贈一批運動飲料，祝福球隊能代表台中勇奪佳績。

顏莉敏說，日前得知北勢國中順利晉級全國賽時也感到與有榮焉，趕緊和學校聯絡，希望能為球員們加油打氣。去年北勢國中也取得相當優秀的成績，出賽前顏莉敏也和在地企業合作，共同捐贈了練習用的球棒，希望能為小球員們爭取更多的資源，所以她今年一樣不可以缺席，要來和選手們勉勵，作他們的後盾。

金車大塚公司課長王湘霖表示，公司長期從事社會公益的活動，當了解顏莉敏採購運動飲料是為了來幫北勢國中的選手們加油打氣，公司也決定加碼贊助，希望孩子們能夠得到更多的補給，在賽場上也能有更好的發揮與表現、再獲佳績。

顏莉敏表示，世界棒球經典賽開幕在即，畢業於北勢國中的職棒好手吳哲源今年也入選國家隊，將披上戰袍代表台灣出賽，相信此次的隊伍中，一定有未來的「北勢之光」，甚至是「台灣之光」。雖然自己對於棒球運動只是一位球迷的角色，但對於基層棒球的支持一直不曾間斷，過去也爭取經費來補強修繕、強化充實北勢國中、國小棒球練習場的硬體設備，棒球是台灣的國球，只有不斷向下紮根，並讓球員有更豐沛的資源、更安全的練習場所，才能讓台灣棒球繼續在世界舞台發光發熱。