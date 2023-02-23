台中市山線社區大學掛牌 春季開設70門課程
山城大盛事！設立於台中市立東勢工業高中的台中市山線社區大學，昨在教育局副局長王淑懿帶領下正式掛牌，春季班將開設70門課程，教學點遍布四大區域，滿足在地居民學習需求，提供每年2000人次學習。現場以在地客庄「請人客食飯」為調，有分享添丁喜悅的「新丁粄」、客家人生性勤儉「桔醬」，熱鬧滾滾。
王淑懿致詞表示，山線社區大學在東勢、新社、石岡、和平四個行政區中扮演推動終身學習的角色，讓在地人充分了解在地事務，從藝能性才藝學習，延伸到真正的公民教育，讓社區大學成為在地民眾知識培力與激發行動力的終身教育機構。
台中市山線社區大學由中台科技大學承辦，校長陳錦杏指出，中台科大善盡大學社會責任，開辦了第二所社區大學-台中市山線社區大學，學校透過辦學實踐「技術專業、人文關懷」教育理念，推動在地關懷與實踐相關活動，連結社會組織與在地團體一起追求共好。
未來會將中台科技大學師資與過去辦理後驛社區大學的經驗帶入大山城，並以「提升公民參與，落實終身學習，發展環境永續，協助地方創生」為山線社區大學辦學理念。
山線社區大學112年春季班預計開設70門課程，教學點遍布四大區域，山線社區大學所屬區域是多元族群融合的地方，含括「大埔客家庄」、「原住民文化」、「新住民文化」等多元文化，針對各文化特色發展出一系列課程，例如：客家語文賞析、行讀(尞)客家文化歷史、原味料理養生等課程，展現在地特色。
山線社區大學主任陳國峰介紹，掛牌如同山線社區大學「入新屋」，現場準備在地客庄「請人客食飯」的豐富菜餚，代表在地人分享添丁喜悅的「新丁粄」、「桔醬」代表客家人生性勤儉，將產能過剩的桔子製成容易保存的桔醬。
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