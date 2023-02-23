近日空汙嚴重還製造空汙 彰化縣共查獲6件開罰62萬

近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，空品不佳，危害民眾健康，彰化縣環保局即時啟動緊急應變機制，並結合科技執法取締，到今天為止，共查獲6件大型公私場所違反空氣汙染防制法，共裁罰62萬5000元以上罰款。

環保局長江培根表示，彰化縣在26個行政區布建500台感測器，可即時且監測城市中空氣品質狀況，透過物聯網的應用，強化智慧稽查，藉由監控汙染熱區、事件通報、污染溯源，提供環境執法稽查應用，並提早執行空品不良預防應變措施。

在查獲的6件違反空氣汙染防制法案件中，包含未依許可超量運作、防制設備未依許可操作、堆置物料於建築物內開口未隨時保持關閉及運輸車輪未使用洗車設備致泥沙汙染路面等違規情節，另1處營建工地車行路徑粗級配厚度不足，致影響防制效果等缺失。

環保局表示，近日空品不良期間，環保局均即時啟動緊急應變機制，通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇則加強環保祭祀作為，並派員稽查公私場所防制設備、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。