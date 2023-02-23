快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

228連假出遊 台中山城多點森林系暢玩

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本周末就是228連假，許多人安排到台中山城森林系景點暢玩，沿路欣賞藍天白雲和美麗彩虹。圖／台中市警察局東勢分局提供
本周末就是228連假，許多人安排到台中山城森林系景點暢玩，沿路欣賞藍天白雲和美麗彩虹。圖／台中市警察局東勢分局提供

本周末就是228連假，不想到遊樂區人擠人，可安排台中山城森林系景點暢玩，東勢警分局推薦轄內有東勢林業文化園區、東豐自行車道、客家文化園區等景點，也可到和平谷關風景區、大雪山森林遊樂區等綠意盎然景點，為維護道路暢通，警方將於重要路口、尖峰時段規劃警力與義交進行交整，呼籲用路人安全通行。

東勢警分局為維持連假期間交通順暢，針對轄內東勢大橋兩端、石岡區明德路、新社區中正街與中和街口、中93與中95路口及協中街等交通要道，在尖峰時段(10-12時、16-18時)規劃員警及義交進行交通疏導勤務。

另建議民眾從東勢區返程回家時，如欲從國道1號北上的駕駛人，可走台3線東蘭路接卓蘭大橋左轉縣道140號，再接國道1號三義交流道之替代道路，避免從豐原區國道4號接國道1號北上，避免發生車多壅塞的情形。

東勢分局提醒，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心駕駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」原則，保護自己也保護他人安全。另外在人潮眾多的景點，亦要小心自身財物，避免宵小有機可趁。

本周末就是228連假，許多人安排到台中山城森林系景點暢玩，沿路欣賞藍天白雲和遠處山景。圖／台中市警察局東勢分局提供
本周末就是228連假，許多人安排到台中山城森林系景點暢玩，沿路欣賞藍天白雲和遠處山景。圖／台中市警察局東勢分局提供

國道 連假 客家文化

延伸閱讀

因應228連假 彰化月影燈季規畫接駁車並增加280停車位

政策大禮包連發+228連假住房旺 6檔飯店股續亮燈

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

228連假蘇花路廊上看10萬輛次 2路段管制暫解除

相關新聞

盧秀燕籲中央 別為發電浪費水

核二廠二號機組三月中旬將停機除役，經濟部長王美花打包票台灣不會有缺電問題，國民黨立委王鴻薇前天批評這種發言根本就是缺德。...

北勢國中棒球小將打進全國賽　副議長顏莉敏到校加油

台中市沙鹿區北勢國中棒球隊，成功晉級111年學年度國中硬式棒球聯賽，將代表台中打進全國賽。今天上午，台中市議會副議長顏莉...

台中市山線社區大學掛牌 春季開設70門課程

山城大盛事！設立於台中市立東勢工業高中的台中市山線社區大學，昨在教育局副局長王淑懿帶領下正式掛牌，春季班將開設70門課程...

近日空汙嚴重還製造空汙 彰化縣共查獲6件開罰62萬

近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，空品不佳，危害民眾健康，彰化縣環保局即時啟動緊急應變機制，並結合科技執法取締，到今天為...

228連假出遊 台中山城多點森林系暢玩

本周末就是228連假，不想到遊樂區人擠人，可安排台中山城森林系景點暢玩，東勢警分局推薦轄內有東勢林業文化園區、東豐自行車...

因應228連假 彰化月影燈季規畫接駁車並增加280停車位

「 2023彰化月影燈季」自1月14日開燈以來，迄今已吸引超過百萬遊客，由於春節連假期間，因停車困難造成交通亂象，並引起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦