228連假出遊 台中山城多點森林系暢玩

本周末就是228連假，不想到遊樂區人擠人，可安排台中山城森林系景點暢玩，東勢警分局推薦轄內有東勢林業文化園區、東豐自行車道、客家文化園區等景點，也可到和平谷關風景區、大雪山森林遊樂區等綠意盎然景點，為維護道路暢通，警方將於重要路口、尖峰時段規劃警力與義交進行交整，呼籲用路人安全通行。

東勢警分局為維持連假期間交通順暢，針對轄內東勢大橋兩端、石岡區明德路、新社區中正街與中和街口、中93與中95路口及協中街等交通要道，在尖峰時段(10-12時、16-18時)規劃員警及義交進行交通疏導勤務。

另建議民眾從東勢區返程回家時，如欲從國道1號北上的駕駛人，可走台3線東蘭路接卓蘭大橋左轉縣道140號，再接國道1號三義交流道之替代道路，避免從豐原區國道4號接國道1號北上，避免發生車多壅塞的情形。