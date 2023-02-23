因應228連假 彰化月影燈季規畫接駁車並增加280停車位
「 2023彰化月影燈季」自1月14日開燈以來，迄今已吸引超過百萬遊客，由於春節連假期間，因停車困難造成交通亂象，並引起民怨，為因應228連假帶來的人潮，彰化縣政府除在周邊增加280個停車位外，並規劃免費接駁車服務，歡迎民眾多利用。
縣府城觀處表示，此項接駁車服務，是由縣政府向台塑生醫健康悠活館（原台化）商借停車場，提供遊客免費停車及接駁車服務，在2月25日到28日228連假期間的每天上午11時30分到晚間9時30分，每半小時發車，減少遊客尋找、等待停車位時間。
此外，為改善燈季活動周邊停車問題，縣經盤點附近可停車空間，約可增加280個停車位，包含開放民族新村停車場及草皮約170個，借用彰化藝術高中及生活美學館停車位約110個，加上周邊及山下利和、南郭路及華陽等公民營停車場，合計汽車停車位達1107個、大客車16個、機車80個。
為避免燈季在228連假造成交通亂象，警方也將加強交通疏導，縣府呼籲遊客依指示標識及員警指揮。
彰化月影燈季展出至2月28日，月影燈季今年特與LINE貼圖人氣IP好想兔合作，有各種造型的好想兔，還有白色轉木馬及絢麗的燈光秀，是賞燈及拍照打卡好去處，彰化縣政府請全國鄉親把握228連假最後機會，來八卦山賞燈。
城觀處表示，遊客除了賞燈外，還可順道到彰化市一遊，包括剛滿百歲國定古蹟扇形車庫、文青最愛小西街、永樂街，當然還有不可錯過的彰化美食，例如肉圓、爌肉飯、糯米炸、蛋黃酥、麻糬、木瓜牛奶等，進行一趟豐富之旅。相關資訊可到活動網頁(https://www.2023ch.com.tw/)查詢。
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