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228連假台中怎麼玩？賞櫻泡湯騎鐵馬 還可逛OUTLET搶名牌NG鞋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
武陵農場的櫻花盛開，美不勝收。圖／參山國家風景區管理處提供
武陵農場的櫻花盛開，美不勝收。圖／參山國家風景區管理處提供

武陵農場的櫻花盛開，又逢228連假將屆，參山國家風景區管理處今天推薦民眾可以來趟賞花泡湯之旅，也就是先安排賞櫻，接著再到谷關泡湯遊老街。另外，參山轄區「卦山三鐵」、「獅頭山」兩條自行車路線，沿途風光優美，也適合大小朋友享受春遊。

另外，台中日曜天地OUTLET24日至3月20日，也推出「名牌NG鞋」全面1折起活動，有超過50大品牌、萬雙鞋款最低下殺1折起，並在24至28日的4天連假，在6樓特賣會場累計消費滿3千元，即可憑當日發票兌換「日曜商品禮券100元」。24日開打首日上午10時30分至下午1時30分，則舉辦名牌NG鞋封館首購會。

參山處長曹忠猷說，武陵農場遍地櫻花盛開，美不勝收，吸引全台追櫻，形成一股粉紅潮；而武陵地區到處都有可供遊客體驗自然生態的地點，現在正是賞花的好季節，民眾安排賞花後，可順遊到谷關地區泡溫泉，品嚐在地美食後，到稍來步道散步，感受一趟高質感的春天賞花泡湯旅行。

另外，卦山三鐵一直是最受玩騎家歡迎的路線，可暢遊彰化縣田中鎮及二水鄉，途經二水自行車道及八堡圳公園，體驗騎乘單車與火車並肩而行，沿途順遊八堡圳、林先生廟、源泉車站等景點拍照，為全家騎遊之遊留下難忘的回憶。

獅頭山自行車路線，騎乘路線可沿途遊玩獅頭山風景區，本路線途經峨眉湖環湖步道及南庄東村宿舍，尤其峨眉湖景致優美，可體驗坐船感受湖色風光；而周圍3千5百公尺長的湖環湖步道，風景怡人，也可在遊湖前後走一走，欣賞沿途美景。接著，還可順遊到南庄網紅知名打卡拍照景點東村宿舍，體驗穿日式服飾走老街風情，並到南庄老街品嘗在地客庄美食。

台中日曜天地OUTLET24日至3月20日，推出「名牌NG鞋」全面1折起活動。圖／日曜天地OUTLET提供
台中日曜天地OUTLET24日至3月20日，推出「名牌NG鞋」全面1折起活動。圖／日曜天地OUTLET提供
參山國家風景區管理處說，民眾安排賞櫻後，可順遊到谷關地區泡溫泉。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處說，民眾安排賞櫻後，可順遊到谷關地區泡溫泉。圖／參山國家風景區管理處提供

武陵農場 賞花 自行車 連假 老街

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