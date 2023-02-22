蔡其昌向中央爭取2000萬 大甲高中操場跑道完工啟用

立法院副院長蔡其昌向中央爭取2000萬元預算，改善大甲高中操場跑道，今天完工啟用，蔡其昌希望中央跟地方攜手合作，讓台中市各級學校體育設施與環境都更好。

台中市立大甲高中操場跑道因長期受到風吹雨打及頻繁使用，致跑道磨損、周邊設施老舊，師生使用上易被絆倒而受傷，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌去年聯合向教育部爭取改善經費，獲得教育部全額補助2000萬元。

大甲高中今天邀請蔡其昌、施志昌、教育部體育署副署長洪志昌、國教署主任秘書張永傑及中市府教育局等單位人員辦操場跑道啟用典禮，校方現場向立法院副院長蔡其昌及各級官員爭取，盼再度協助學校，改建使用年齡已超過50年的綜合體育館，蔡其昌當場允諾協助向中央爭取預算，他希望地方政府協力配合，共同為連3年榮獲中央評比體育績優學校的大甲高中爭取軟硬體設施，培養更多基層選手。

蔡其昌致詞時笑稱自己來當聖誕老公公，去年向教育部爭取2000萬經費，他感謝中央全額補助大甲高中操場跑道整建工程，今天順利完工啟用；他說大甲高中校長也提到，希望繼續向中央爭取大甲高中體育場館改建的經費，蔡其昌當場允諾校長沒問題，他長期以來，只要是海線所有的學校相關軟硬體設施改善的預算，自己都會非常努力向中央爭取，特別在體育活動上。

蔡其昌表示，大家能看到所有選手在國際上發光發熱，不論是哪種運動都一定要先把基層體育運動做好，不然就不會有榮耀的時刻，他現在擔任世界經典棒球賽領隊，每一個可以入選代表隊的國手，都是從基層開始一路由師長、教練、家長及國家全力支持下才有今天的國手。

教育部體育署副署長侯志昌說，他感謝立法院副院長蔡其昌，與立委們共同向中央爭取50億跑道預算，才有今天大甲高中400公尺跑道的興建的補助經費，他說大甲高中的體育班在田徑、手球及自由車的表現都非常優異，教練都是國家代表隊的教練，也有多位選手入選國家代表隊要準備拚戰今年的杭州亞運，期待操場跑道完工後，在全校師生的努力下培養出更多優秀的國家代表隊選手，出國比賽為國爭光。