228連假 彰化各鄉鎮不收垃圾時間看過來

228連假將至，彰化縣10鄉鎮垃圾清運時間異動，彰化縣環保局呼籲民眾配合，勿在未收垃圾期間乱丟垃圾，造成髒亂。

彰化縣2月25日全縣垃圾正常收運，26日周日全縣停止垃圾收運，27日除北斗鎮、田尾鄉停止垃圾收運，其餘鄉鎮維持正常收運，線西鄉有收垃圾，但暫停資源回收收運；28日除彰化市、和美鎮、埔心鄉、溪湖鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉停止收運垃圾，其餘鄉鎮維持正常垃圾收運，福興鄉25、28日收垃圾，但暫停資源回收收運，請民眾提前掌握收運時間。