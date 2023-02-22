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228連假 彰化各鄉鎮不收垃圾時間看過來

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

228連假將至，彰化縣10鄉鎮垃圾清運時間異動，彰化縣環保局呼籲民眾配合，勿在未收垃圾期間乱丟垃圾，造成髒亂。

彰化縣2月25日全縣垃圾正常收運，26日周日全縣停止垃圾收運，27日除北斗鎮、田尾鄉停止垃圾收運，其餘鄉鎮維持正常收運，線西鄉有收垃圾，但暫停資源回收收運；28日除彰化市、和美鎮、埔心鄉、溪湖鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉停止收運垃圾，其餘鄉鎮維持正常垃圾收運，福興鄉25、28日收垃圾，但暫停資源回收收運，請民眾提前掌握收運時間。

彰化縣溪湖鎮今年春節連假停收垃圾日數比往年多一天，結果往年開始清運垃圾的大年初五，鎮公所側邊陸續被丟200多袋垃圾，招致鎮民代表和網友批判。228連假溪湖鎮公所調整為「單收雙不收」，2月25日、27日收垃圾，26日、28日清潔隊休假，不敢多放假以免再挨批。

228連假將至，彰化縣10鄉鎮垃圾清運時間異動，彰化市28日不收垃圾。圖／翻攝自彰化清潔隊臉書
228連假將至，彰化縣10鄉鎮垃圾清運時間異動，彰化市28日不收垃圾。圖／翻攝自彰化清潔隊臉書

連假 資源回收

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