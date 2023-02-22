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母子長期遭家暴靠網紅救援 監察院糾正彰化縣政府

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府，並促請內政部警政署、教育部及彰化縣政府確實檢討改進相關缺失，以維護兒童及受暴婦女權益。本報系資料照
監察院通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府，並促請內政部警政署、教育部及彰化縣政府確實檢討改進相關缺失，以維護兒童及受暴婦女權益。本報系資料照

彰化縣王姓母子長期遭家暴，但求助未果，靠網紅才求救成功。監察院通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府，並促請內政部警政署、教育部及彰化縣政府確實檢討改進相關缺失，以維護兒童及受暴婦女權益。

監委葉大華、紀惠容表示，彰化縣一對王姓母子長期受粘男家暴，於2021年7月28日向彰化縣洪堀派出所求助時遭員警不當處置，違反警察機關處理家暴案件作業流程，致其求助未果後受更嚴重家暴。事後王女向主管機關投訴，該所處置不當卻未獲正視，最後轉而向網紅求助揭發這起案件，經監察院調查該警局確有重大違失。

根據彰化地檢署2022年公布的起訴書，2021年3月21日粘男涉嫌在住處先後用腳踹王童臉部7次，也對王女揮拳施暴。王女在2021年7月向員警求助未果，最後是將受虐影片透過網紅求助，才引起各界重視、救援成功。

監委表示，相關員警在監察院詢問時也反映其所受訓練與現場實務狀況有相當落差。凸顯警察人員的專業知能薄弱、觀念偏誤，施訓內容也未能達到效果，亟待內政部警政署積極檢討解決。

監委也表示，王女在2018年及2019年間遭粘男家暴，彰化縣政府雖2度開案，並分別於2019年2月間、2020年1月間結案，但王女之後仍持續遭粘男施暴，且頻率漸增。彰化縣政府在第1次受理王女家暴案件時，只因王女婉拒，而未能對目睹家暴的王童進行評估及輔導。之後王女2019年間遭家暴，彰化縣政府雖由成保服務體系將王童轉介目睹兒服務，但歷次成保服務紀錄皆關注在王女。當時兒保服務體系只以王童未遭施暴而不予派案處遇，未符兒少最佳利益原則。

監委也說，另王女於2021年7月28日遭家暴後就帶著王童至娘家居住，彰化縣政府卻在2021年12月10日發布新聞稿稱「從7月29日之後，王女就到社會處所安置的地點」，明顯與事實不符。亟待彰化縣政府確實檢討改進，以確保家暴被害人及其子女不受家暴的侵害侵害與影響。

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家暴 監察院 網紅

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