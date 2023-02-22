國土功能分區 南投地貌變將發函中央會勘修圖資

內政部重新畫設國土功能分區，恐影響民眾土地權益，南投縣派員駐守各公所提供諮詢，縣府表示，提供諮詢後相關問題不斷浮現，民眾陳情多憂心務農受限，將擴大邀集地政士、律師等公會協助諮詢；另縣轄地貌因921地震改變，將專函要求內政部到南投會勘修正檢討。

地政處指出，南投縣因山地面積多，被畫入國土保育地區比率達73％，單是規定最嚴格的「國保一」就占全縣近47％，貿然劃定將嚴重影響民眾土地權益，縣府因此自9日起在13鄉鎮市公所啟動諮詢服務，至今已接獲受理逾65件陳情案。

地政處表示，絕大多數的陳情案都是怕農地被畫為「國土保育區第一類」限制最多，未來種植農作物或申請農業相關貸款及補助恐嚴重受限，又以鹿谷、仁愛的高山茶農最為擔心，而前者土地多為原住民保留地，後者則多為台大實驗林管轄。

此外，國土功能分區使用的南投縣原保地、山坡地等區域圖資，是依照1990年時的地形樣態，但經過921地震後，縣內地形地貌有所改變，應專函要求內政部相關單位到南投進行會勘，針對地形圖資進行修正檢討，並針對原保地專案討論。

南投縣長許淑華說，縣府派專人提供諮詢，就是要了解農民遭遇國土畫設分區的意見及困境，而諮詢服務啟動後，問題果然不斷浮現，而國土規畫雖是由中央推動，但地方並非就要以達到中央政策為最終目的，仍要以民眾權益及福利為依歸。

許淑華強調，中央政策若對縣民權益造成損害，縣府非但不能配合，更要向中央強烈反映，主動提出問題及需求，像國土功能分區畫設就對整個南投縣影響很大，除責成相關局處蒐集彙整地方意見，同步邀集地政士、律師等公會來協助民眾。