解決塞車 林右昌：中科西南向聯外道今年6月通車

中部科學園區台中園區二期擴建環評過關，台積電中科2奈米廠力拚明年底前完工投產，預估可創造4500個就業機會。政府為解決中科及鄰近區域塞車問題，斥資18.5億元闢建龍井區中科園區西南向聯外道路工程，內政部長林右昌今天視察，宣布今年六月正式通車。

林右昌今天下午1時30分和立委林靜儀、台中市議員張家銨等人視察中部科學工業園區西南向聯外道路工程，並聽取內政部營建署中區工程處簡報。

林右昌說，中科園區西南向聯外道路工程進度達99%，即將在今年六月正式通車，對解決中科及周邊龍井、沙鹿、清水等地區交通問題，這是地方共同期待，也是中科上班族引領期盼的建設，很高興快完工，工程如期如質完成。

林右昌說明，中科引進光電、精密機械及半導體等產業，帶動經濟繁榮，但也帶來塞車等問題。為解決中科與台灣大道周邊交通，總經費18.5億元，中央補助用地工程經費共7.8億元，興建中科園區西南向聯外道路，採不落墩方式的鋼型橋樑跨越台灣大道，以降低施工過程對在地交通的影響。

林靜儀說，地方民眾非常期待開通，也能夠改善民眾生活品質。

營建署中區工程處說明，該工程全長2074公尺、路寬40公尺，周邊規劃人行與自行車道、綠美化，也設有電力、電信及有線電視纜線等民生管線共同通道，道路下方設有滯洪沉砂池，以強化當地防洪抗災的能力，獲金安獎及金質獎的肯定。預期通車後，可紓緩中科、台灣大道等鄰近區域的車潮，縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間。