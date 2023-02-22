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會計師送暖 台中43弱勢團體獲贈1500包白米

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位，今共同捐贈1500包白米給大里及太平區38個社區關懷據點以及5個慈善團體。圖／何欣純提供
立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位，今共同捐贈1500包白米給大里及太平區38個社區關懷據點以及5個慈善團體。圖／何欣純提供

立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位，今共同捐贈1500包白米給大里及太平區38個社區關懷據點以及5個慈善團體，希望藉此能照顧弱勢民眾。

參與捐贈的有中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等，並由何欣純協助由崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、日新慈善會、立德里愛心廚房，以及大里、太平38個社區關懷據點受贈。

何欣純說，這幾年受疫情影響，經濟景氣循環變動非常大，原來出口還算暢旺，但是從去年下半年急凍，中小企業不是被砍單、抽單、不然就是根本拿不到訂單，在加上全球性的物價通膨，都衝擊到弱勢民眾的日常生活。

她說，會計師公會10多年來常態捐贈白米，每年捐輸弱勢團體白米，希望能拋磚引玉，傳達會計師關懷社會的情懷，在專業服務之外也體現人溺己溺的精神。

立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位，今共同捐贈1500包白米給大里及太平區38個社區關懷據點以及5個慈善團體。圖／何欣純提供
立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位，今共同捐贈1500包白米給大里及太平區38個社區關懷據點以及5個慈善團體。圖／何欣純提供

何欣純 疫情 愛心

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