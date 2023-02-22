南投縣「無醫」衛生所又一家 原公費醫師屆滿離職：5年來太累了

COVID-19疫情方歇，但也引爆公家衛生所醫師離職，南投市衛生所自從公費醫師主任洪佳賓，於今年1月1日服務契約屆滿後離職，使得南投市衛生所成為繼中寮、名間後，第三家無醫師兼主任的衛生所，洪佳賓指出，這5年真的是太累了！

南投縣衛生局表示，在全縣13鄉鎮市各設立1家公立衛生所，如今南投市衛生所公費醫師缺額未補下，已與社區診所協調後，配合診所醫師支援時間，目前每周僅星期一、三、五等3天看診，其餘時間休診。

原主任醫師洪佳賓指出，調來南投衛生所工作5年，但受到疫情的緣故，配合中央防疫政策真的是太累了，疫情一開始有時不僅平日都要一直打疫苗，假日更配合前往各疫苗注射站設站，因而選擇聘期結束後回基層診所服務。

中寮衛生所主任趙聆惠指出，從2020年1月迄今，中寮一直處於缺乏醫所的情況，同樣是四處討救兵，請求南投醫院配合醫師支援看診，加上配合COVID-19疫苗任務，對基層醫務人員的壓力真的很大。