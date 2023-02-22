中捷因應休假通勤人潮 24日起縮短假日前尖峰時段班距

疫情趨緩，民眾出遊意願提升，通勤需求增加，台中捷運於假日前下午尖峰時段運量也大增；中捷公司自24日起，加密假日前下午尖峰時段(17時至19時)班距，將現行6分50秒縮短為6分鐘，維持乘車空間品質。

中捷公司指出，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，車站周邊各項活動亦陸續恢復舉辦，使旅運量明顯回升；今年2月1日至21日，平均日運量為3萬4350人次，較去年12月3萬4113人次增加。

中捷公司說明，假日前的下午尖峰時段，高鐵站往來市區的旅運需求增加，中捷現行平日時刻表尖峰班距為6分50秒，經評估人潮集中狀況，將自24日起於假日前的下午尖峰17時至19時，縮短班距為6分鐘，提供更高運能，滿足旅運需求。

中捷公司提醒旅客，捷運綠線每列車於月台側有10個車門，當候車人潮眾多時，請依照月台地面標示分散候車，可節省上車時間，上車後請往車廂內移動，共同維護乘車品質。