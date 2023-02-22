聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷因應休假通勤人潮 24日起縮短假日前尖峰時段班距
疫情趨緩，民眾出遊意願提升，通勤需求增加，台中捷運於假日前下午尖峰時段運量也大增；中捷公司自24日起，加密假日前下午尖峰時段(17時至19時)班距，將現行6分50秒縮短為6分鐘，維持乘車空間品質。
中捷公司指出，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，車站周邊各項活動亦陸續恢復舉辦，使旅運量明顯回升；今年2月1日至21日，平均日運量為3萬4350人次，較去年12月3萬4113人次增加。
中捷公司說明，假日前的下午尖峰時段，高鐵站往來市區的旅運需求增加，中捷現行平日時刻表尖峰班距為6分50秒，經評估人潮集中狀況，將自24日起於假日前的下午尖峰17時至19時，縮短班距為6分鐘，提供更高運能，滿足旅運需求。
中捷公司提醒旅客，捷運綠線每列車於月台側有10個車門，當候車人潮眾多時，請依照月台地面標示分散候車，可節省上車時間，上車後請往車廂內移動，共同維護乘車品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言