大甲媽遶境想跟全程 新手提問得到很多寶貴經驗分享

白沙屯媽祖進香活動剛結束，今年4月21日換大甲媽遶境登場，一名新手網上問，她今年想跟大甲媽全程9天8夜，詢問大家該如何走，提前走擔心可能感受不到鞭炮煙火熱鬧氣氛，跟著媽祖鑾轎走擔心腳程慢，可能被海放，許多跟過大甲媽遶境的「老手」熱情提供經驗分享，讓這名新手很感動。

大甲鎮瀾宮今年元宵節當晚進行擲筊典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，將在國曆4月21日晚間11時5分起駕。

一名新手在臉書「我愛大甲媽─活動情報討論區」問，她今年剛好有假，今年想跟大甲媽走全程，她在網路社團爬文，很多人都建議走全程要提早走，以免被海放。

她說，提早走感受不到雷鼓喧天和璀璨煙火的熱鬧，因為熱鬧場面都在媽祖鑾轎旁，她問大家，提早走除了不被大甲媽海放，還有其他優勢嗎？等大甲媽起駕一起走真的看得到熱鬧嗎？她說自己只是想努力走。

許多曾跟大甲媽遶境走的信徒提供自己經驗，有人說，每個人走法不同，如果想看熱鬧確實應跟著鑾轎走，脫隊再搭香客車，缺點是睡眠時間少，有人建議，第一次跟大甲媽走，要看看熱鬧的蜂炮和煙火，很壯觀，提前走是避免被海放，也比較有機會吃到很多沿途點心站美食。