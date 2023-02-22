快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺身亡「回歸山林」 前立委林豐喜悲痛回應

大甲媽遶境想跟全程 新手提問得到很多寶貴經驗分享

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
每年大甲媽遶境起駕當晚，鎮瀾宮廟前廣場擠滿人潮。圖／本報資料照片
每年大甲媽遶境起駕當晚，鎮瀾宮廟前廣場擠滿人潮。圖／本報資料照片

白沙屯媽祖進香活動剛結束，今年4月21日換大甲媽遶境登場，一名新手網上問，她今年想跟大甲媽全程9天8夜，詢問大家該如何走，提前走擔心可能感受不到鞭炮煙火熱鬧氣氛，跟著媽祖鑾轎走擔心腳程慢，可能被海放，許多跟過大甲媽遶境的「老手」熱情提供經驗分享，讓這名新手很感動。

大甲鎮瀾宮今年元宵節當晚進行擲筊典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，將在國曆4月21日晚間11時5分起駕。

一名新手在臉書「我愛大甲媽─活動情報討論區」問，她今年剛好有假，今年想跟大甲媽走全程，她在網路社團爬文，很多人都建議走全程要提早走，以免被海放。

她說，提早走感受不到雷鼓喧天和璀璨煙火的熱鬧，因為熱鬧場面都在媽祖鑾轎旁，她問大家，提早走除了不被大甲媽海放，還有其他優勢嗎？等大甲媽起駕一起走真的看得到熱鬧嗎？她說自己只是想努力走。

許多曾跟大甲媽遶境走的信徒提供自己經驗，有人說，每個人走法不同，如果想看熱鬧確實應跟著鑾轎走，脫隊再搭香客車，缺點是睡眠時間少，有人建議，第一次跟大甲媽走，要看看熱鬧的蜂炮和煙火，很壯觀，提前走是避免被海放，也比較有機會吃到很多沿途點心站美食。

大甲媽 白沙屯媽祖 遶境

延伸閱讀

虎尾糖廠媽祖「回娘家」 3天2夜徒步進香報名抽紀念單車

石門水庫28媽祖神尊水上遶境熱鬧 塞車餐飲留不住遊客

通緝犯隨白沙屯媽祖遶境 友人車噪音吵到清水警 他沒得跟了

白沙屯媽祖是進香或遶境？ 朝天宮董座：刈香交流

相關新聞

中捷因應休假通勤人潮 24日起縮短假日前尖峰時段班距

疫情趨緩，民眾出遊意願提升，通勤需求增加，台中捷運於假日前下午尖峰時段運量也大增；中捷公司自24日起，加密假日前下午尖峰...

影／核二廠除役改水力發電 盧秀燕籲：有電、水也不能缺

目前南部缺水，台中市長盧秀燕會同經濟部水利署副署長黃宏莆等人到石岡水壩會勘，下月北部核二廠第二號機組將除役改由水力發電，...

自來水爆管水壓小 西屯千人用水不便 水公司今晚查原因

台中西屯逢福里年節前自來水「爆管」，水公司修繕後發生水壓不穩，每晚約7時至凌晨4時許，上千民眾甚至無水可用，持續一個多月...

228連假 中市「這一天」停止垃圾收運、28日改定時定點

228四天連假將至，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局2月25、27日維持正常沿街收運，2月26日停止垃圾收運...

頭汴坑溪大量死魚 不排除偷排汙染

台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪，這兩天又出現大量死魚。當地議員江和樹說，大批死魚很明顯都發生在假日之後，為何上游沒有死魚...

因應少子化 東海設馬場 遊客可體驗

少子化衝擊，東海大學活化校內農牧場資源，花費20萬元打造東海馬場，除提供校內學生學習馬術之外，也開放遊客報名體驗馬術課程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦