影／核二廠除役改水力發電 盧秀燕籲：有電、水也不能缺

目前南部缺水，台中市長盧秀燕會同經濟部水利署副署長黃宏莆等人到石岡水壩會勘，下月北部核二廠第二號機組將除役改由水力發電，盧表示，台灣不能缺電，但中部也不能缺水，尤其南部正缺水，盼主管電、水的經濟部務必協商好；經濟部水利署表示，台中目前水情穩定，預估5月底前均能正常供水。

南部地區久旱不雨，繼2月高雄水情燈號由藍燈「正常」轉為綠燈「提醒」，3月起，嘉義地區也預計將從綠燈轉黃燈「減壓供水」，台南地區則由黃燈轉橙燈「減量供水」。

盧秀燕指出，今年她提早視察水情，有三主因，第一、現在南部缺水，尤其台南情形非常嚴重，曾文水庫庫容量剩不到三成。

其次，3月中，北部核二廠第二號機組將除役不再發電，經濟部表示要用水力發電，中部尤其台中是水力發電重要地區，若因應水力發電未調度好，卻將水放流掉，將導致中部缺水。

盧秀燕指出，石岡水壩只是盛裝水量，若庫容不足，又持續以水力發電，可能造成中部缺水，她拜託水利署注意庫容，發電過程水量要續留。

盧強調，電與水都是經濟部所管，不要台電電量夠用董事長不會被罵，但水利署長卻因缺水卻被罵，請務必協調好。最後，中央氣象局公布今年春雨、梅雨偏少，擔心未來水源補充不夠。

另，今年春雨偏少是否蔓延到中部，希望與中央共同提早調度、部署，目前水利署正在興建鳥嘴潭水庫，完工後提供彰化地區用水，可減輕台中供應彰化的用水負擔，預計今年底完工，大安、大甲管線銜接則是2026年完工m

盧指出，烏日再建水資源回收中心，用地為國產署所有已準備好，但興建經費約46億元，希望中央協助，她也與內政部長林右昌報告，部長允諾將盤點，重點是未來中台灣不要缺水，中長期解決缺水危機。

經濟部水利署副署長黃宏莆表示，台中目前水情穩定，鱺魚潭水庫尚有7200萬噸、德基水庫有1.5億萬噸，均比歷年水情佳，且春耕一期稻作已開始，預估台中市到5月底前均能正常供水。

經濟部水利署提到，石岡壩位於大甲溪最下游堰壩，1977年完工後供應大台中地區與彰化縣部份地區公共給水、工業用水、農業灌溉用水，以台中地區為例，在各單位共同努力跨區調度及管控節約用水成效約3000萬噸，目前水庫蓄水率尚可維持約6成以上。