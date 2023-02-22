自來水爆管水壓小 西屯千人用水不便 水公司今晚查原因

台中西屯逢福里年節前自來水「爆管」，水公司修繕後發生水壓不穩，每晚約7時至凌晨4時許，上千民眾甚至無水可用，持續一個多月仍無法改善；立委張廖萬堅今會勘，要求水公司改善。自來水公司表示，今會加大水壓，晚間到場測漏，了解原因，也會盡速編列預算，汰換老舊管線。

張廖萬堅指出，農曆年前此區自來水「爆管」，水公司搶修後，卻陸續有住戶傳出水壓不足狀況，每晚約7時至凌晨4時許，約5、600戶、上千位民眾水量小、甚至無水可用，今與市議員林祈峰，邀集相關單位會勘，要求水公司改善。

台中西屯逢福里約有近2500戶。里長張文平指出，此區自來水管使用超過30年，不堪負荷地方用水需求，短短180公分就斷2段，水公司雖緊急搶修，但近期夜間用水尖峰，常無水可用，拜託水公司趕快找出原因、解決問題。

林祈烽指出，櫻城一街一帶建設的水管線已經超過30年，自來水管線早已老舊不堪，加上人口遽增，近幾年有新建案落成進駐，用水量激增，正常加壓老舊管線就承受不住而爆管，汰換部分也導致區域管線新舊不全，盼水公司一週內提出解決辦法。

水公司第四區處副處長張裕浩表示，春節前爆管後有短期調整水壓，推測可能是舊管的口徑比較小，當地人口遽增，透天民宅一般都是晚上用水量比較大，馬達啟動抽水如果一次多戶，會造成水供應不到巷子底，今晚會到現場測漏，了解原因。