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228連假 中市「這一天」停止垃圾收運、28日改定時定點

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
228四天連假將至，台中市除2月26日停止垃圾收運之外，其他3天皆有沿街收運及日間定時定點收運。圖／台中市環保局提供
228四天連假將至，台中市除2月26日停止垃圾收運之外，其他3天皆有沿街收運及日間定時定點收運。圖／台中市環保局提供

228四天連假將至，為讓民眾在連續假期倒垃圾免煩惱，台中市環保局2月25、27日維持正常沿街收運，2月26日停止垃圾收運，2月28日採「日間定時定點」收運，全市638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，民眾提前掌握收運時間。

環保局表示，兼顧清潔隊員勞動休假權益及垃圾清運秩序，除2月26日逢周日清潔隊例休外，停止垃圾收運；2月25、27日維持正常沿街收運，2月28日和平紀念日採「日間定時定點」收運，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾。

民眾規劃出遊時，環保局呼籲民眾做好相關垃圾分類原則，生熟廚餘分開回收，並注意塑膠袋、衛生紙、竹筷、牙籤、咖啡包(渣)、茶葉包(渣)及中藥包(材)等雜質，不可丟入廚餘回收桶；紙容器和紙類分開回收，減少使用筷子、湯匙等一次性免洗餐具，倒垃圾時預先做好垃圾分類、落實垃圾減量，共同響應環保。

環保局提醒，民眾如欲掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，或可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便。

垃圾分類 廚餘 衛生紙

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