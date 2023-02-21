鹿港慶端陽龍王祭 6月3日將登場

彰化縣鹿港慶端陽系列活動將由龍王祭揭開序幕，彰化縣長王惠美今天在鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動辦理日期，經擲筊請示擇定於國曆6月3日為鹿港慶端陽龍王祭活動及龍舟下水典禮主法日期，也歡迎大家一起來看精彩龍舟賽。

王惠美與彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚等人特別選定今日農曆二月二日「龍抬頭」好日子，在龍山寺擲筊請示龍王祭時間，與會者還有鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、縣議員郭燕陵、黃俊源、楊竣程、施佩妤、鹿港龍山寺管理委員會主委施輝雄等人。

王惠美說，彰化縣除了在端午節舉辦精彩的龍舟賽外，還有全國獨一無二的「龍王祭」，「鹿港慶端陽活動」名列全國十大節慶活動，為全國舉辦歷史最悠久且規模最大的端午節慶活動，今年也將推出系列精彩活動，呈現鹿港歷史風華藝術之美，還規劃了鹿港小鎮光影藝術節等，其中有「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」等，邀請全國民眾端午假期來彰化「看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗」。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚說，今年的龍王祭在疫情後會擴大舉行，12艘龍舟會按照往常路線由天后宮出發並於鹿港街道繞境至福鹿溪(員林大排)進行鹿港慶端陽龍王祭隆重的祭祀典禮，相信會盛況空前。