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設警員立牌「顧交安」挨批 中市：已研議改善危險路口

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員吳佩芸認為，南屯環中路、五權西路口車流量大，不應僅設置警員人形立牌，應實質從標誌或改善路口設計，根本解決交安問題。圖／吳佩芸辦公室提供
台中市議員吳佩芸認為，南屯環中路、五權西路口車流量大，不應僅設置警員人形立牌，應實質從標誌或改善路口設計，根本解決交安問題。圖／吳佩芸辦公室提供

台中南屯環中路、五權西路口，可銜接台74線、國道一號南北向交流道，一旁更有魚市場，為台中重要路口，中市警察局以提升「見警率」為由，預計於路口處增設「警察人形立牌」站崗，盼提升交安；市議員吳佩芸痛批，應從號誌、標線自然分散車流，而非讓人形立牌分散駕駛人注意力，增加駕駛風險。

中市交通局表示，經與警察局現場會勘，該路口事故態樣以「未注意車前狀況」、「變換車道與方向不當」為主，已研議交通工程改善措施，降低路口肇事。

中市警察局說，該路口也增設爆閃燈、擬真人警察人形立牌、科技執法設備及規畫路口執法勤務等，並於尖峰時段派遣交警、義交，加強交通運輸，降低事故發生。

吳佩芸指出，該處的車流大宗，是往國道北上及南下匝道，為了先佔車道或是搶綠燈秒數，在尖峰時段常有嚴重的交織衝突；應該從妥適的標線、號誌設計做起，讓車流用最直覺、自然方式分散，而非放置人形立牌，分散駕駛注意力，徒增駕駛風險。

吳佩芸痛批，不要再年年會勘作秀、發新聞稿宣示，最後剩下如稻草人般的「警察人形立牌」雨淋日曬，危險路口依舊危險；吳也呼籲盧市府團隊，若重視該路口長年肇事的危險設計，應盡速召集中央與地方相關單位專案處理，落實保障交通安全。

交通局說，目前已研議改善措施，如提前於環中路、公益路口南下方向，增設「直行車靠左行駛」標誌；環中路、五權西路口南下平面車道，右轉車道增繪行車導引標線等，降低路口肇事，後續也將視路口交通狀況，滾動式檢討改善措施。

警察局指出，人形立牌僅屬輔助性質，為交通事故防制手段之一，目前屬試辦階段，3個月後將視成效再決定續辦與否。

警察 車道 吳佩芸

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